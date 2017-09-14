Додано: Вів 23 вер, 2025 18:39

ЛАД написав: Shaman написав:

Когда все кажутся тебе сумасшедшими, обрати внимание на себя

я кажу, що треба домовлятися про перемир'я, й дотискати Рашу, щоб вона сідала за стіл перемовин. чому не хоче - бо наступає. чому наступає - бо переважає в кількості й не рахує втрати. тому завдання просте - й далі збільшувати рівень втрат для Раші або зупинити їх наступ. тоді там вже теж почнуть виникати питання. Треба дотискати.

Як?

й зустрічне питання - а що ви пропонуєте? особливо під час, коли ми шукаємо, як би домовитися? чекаю відповідь Вможно, это "финский вариант", возможно, что-то и похуже. Вможно, это "финский вариант", возможно, что-то и похуже.

у вас схоже проблеми з формальною логікою. я писав яка НАЙБІЛЬША проблема. "а в чому зараз наша проблема? гроші є, зброя є",- это не ваши слова?

"ні з фінансами, ні з економікою, ні зі зброєю критичних проблем немає", - и это тоже?

гоняли, гоняли - там було дуже пріскплива гра слів - й не скажу, що ви були надто переконливі. а якщо вам здається, що всі оточуючі ведуть себе алогічно, то має сенс подивитися на це зі сторонибуду пропускати частини повідомлень, бо дуже не читабельно...а оце класичне. так дійсно неодноразово писав про розвал Раші. "скоро" - не писав, ви дописали. й головне - я ніколи не ув'язував це з поточною війною. гаряча фаза війни закінчиться раніше - але так, може послугувати каталізатором. бо коли війна закінчиться питання "навіщо все це" - воно обов'язково буде. головне, наскільки голосно... а ви постійно намагаєтесь мені приписати, що я пропоную дочекатися розвалу Раші для закінчення війни - це ваші слова, не моїя запропонував конкретне - збільшити виплати. й резерви є, й є думка, що частину людей це таки привабить. й тут ви КАТЕГОРИЧНО проти. чому? бо це нам дасть можливість й далі примушувати Рашу до реальних перемовин замість капітуляції?питання було, що робити, доки ми намагаємось домовитися з Рашею. відповідь - воювати далі, інших варіантів немає...про фінський варіант - напишіть конкретно, що мається на увазі, це ж не важко? чи важко? бо насправді чому не підходить? фінам пропонували обов'язково вивчати російську, а фінську лише для фольклору. їм розповідали, що Фінляндія штучна країна, яка ніколи не існувала?в нас дійсно екзистенційний конфлікт, який немає рішення. як в Ізраілі. перемовини можливі, коли Раша визнає Україну як незалежну країну, її право на незалежне існування й забуде оці всі імперські спогади - а от колись. було, та загуло... за нинішньої влади на Раші це неможливо. тому так, війна на десятиріччя - гаряча фаза закінчиться, а війна - ні...ці слова означають, те що означають - немає критичних проблем. порівняно з мобілізацією - там є критична проблема. а так проблем звісно дуже багато у воюючій країні...