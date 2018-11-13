В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську...

Додано: Пон 26 лис, 2018 16:07

lapay написав: Була остання "мрія", що Бойко чи Мураєв на виборах виграють.... Була остання "мрія", що Бойко чи Мураєв на виборах виграють....

Возможно кто-то на них и ставил, но скорее в тотализаторе.Не знаю, что выигрываете лично Вы от всего текущего, но президент проигрывает свои последние баллы. И несмотря на то, что предприимчиво отключили аналоговое ТВ, все же люди даже в отдаленных местах могут узнать правду и сделать выводы.И скажу больше, к моему большому удивлению в одном из забытых хуторов ЗУ, практично подошли к вопросу жизни в своем хуторе в сравнении с Россией. И описали это так, простым примером, что пенсионер получает там больше, но отметив, что даже не это главное. А то, что зарабатывающий их сын на севере, может получить от 80т-120т в месяц, что в пересчете на наши очень неплохие деньги.