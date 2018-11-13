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В НБУ повідомили, як воєнний
стан вплине на банківську...

В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:37

  Faceless написав:
  Molchyn написав:Faceless Указ. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/26/7199360/

https://www.president.gov.ua/documents/3902018-25574
И там ничего об отчуждении имущества.

Это и не обязательно, но можно же, к примеру повысить "военный сбор", ввести новый налог и т.д. И Кабмин это с легкостью может сделать.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:43

ruvex Не обязательно т.к. в Указе "может ограничиваться..." Но статья Стаття 41. четко про собственность : Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Тоесть это право не может гарантироваться. А это и транспорт и другое имущество. ЛЮБОЕ. ПО НАЛОГАМ ЭТО И БЕЗ УКАЗА МОГУТ...
Востаннє редагувалось Molchyn в Пон 26 лис, 2018 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:44

  lapay написав:
  Molchyn написав:А катери та цей буксир пішли далі до мосту. От у мене питання чому на повному не повернули назад?

З пальца висмоктали?

https://www.youtube.com/watch?v=nG5LX3gw4yA
Перемовини фейсів.
Чітко чути, що блокували саме вихід із тервод.

Правда, нашим ватанам все одно божа роса. Була остання "мрія", що Бойко чи Мураєв на виборах виграють....
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:48

lapay
Правда, нашим ватанам
Вы себя лично как обзываете? Чисто интересно. Или ярлыки вешаем на других а сами эталон и святой? Откуда токая ненависть к окружающим? Альтернативной точки зрения быть не может? Всегда прав и вокруг враги? Позорите нацию витриманих, толерантних , з європейськими цінностями. Дуже шкода.
Щодо указу є думки? Чи тут заборона на обговорення?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:51

Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..

  Molchyn написав:Или ярлыки вешаем на других а сами эталон и святой?

Не брешіть, і теж будете святим.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:07

В качестве эпилога

  lapay написав:Була остання "мрія", що Бойко чи Мураєв на виборах виграють....

Возможно кто-то на них и ставил, но скорее в тотализаторе.
Не знаю, что выигрываете лично Вы от всего текущего, но президент проигрывает свои последние баллы. И несмотря на то, что предприимчиво отключили аналоговое ТВ, все же люди даже в отдаленных местах могут узнать правду и сделать выводы.
И скажу больше, к моему большому удивлению в одном из забытых хуторов ЗУ, практично подошли к вопросу жизни в своем хуторе в сравнении с Россией. И описали это так, простым примером, что пенсионер получает там больше, но отметив, что даже не это главное. А то, что зарабатывающий их сын на севере, может получить от 80т-120т в месяц, что в пересчете на наши очень неплохие деньги.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:11

lapay
Не брешіть...
Чому катер уходив 7 узлів коли він може 28? Чому росіянин зміг наздогнати та заблокувати 2 катери коли це йому так довго не вдавалося? Чому допустили 2 навали, та не відвернули після першої з повідомленням в ефірі про зміну курсу на вихід? Є інфо що катери зашли в Керч своїм ходом. Так в чому з мого боку брехня? Що ваш маршал направив майже беззбройних до москалів? І вони їх повязали? І що можна було до цього не доводити?
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:32

Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..

  Molchyn написав:? Чому росіянин зміг наздогнати та заблокувати 2 катери коли це йому так довго не вдавалося?

Тому що куля швидша.
  Molchyn написав:Так в чому з мого боку брехня?

Що ми когось атакували.

В запоребрикових координатах всі винні, крім них самих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:36

  Pegasmaster написав:
  nalim написав:У нас на работе к банкоматам очередь, остались одни полтинники.

это вы там у себя панику развели?
не видел в Харькове никаких очередей к банкоматам.

У нас уже тоже нет очередей... деньги закончились.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:42

  ruvex написав:
  svm30055 написав:Путин подонок, а военное положение ничего в банках не меняет

Верно, кроме одного из пунктов статей закона про ВП, который гласит:
4) примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об’єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка;

Быстро как то стал не нужен кредит МВФ ради которого повышали тариф на газ.
В соответствии с уставом МВФ, запрещается выдача кредитов странам с ВП.

Киевский офис МВФ уже заявил, что ВП не помеха, главное, чтобы реформы шли. Так что было бы желание...
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