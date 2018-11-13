В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську...
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Это и не обязательно, но можно же, к примеру повысить "военный сбор", ввести новый налог и т.д. И Кабмин это с легкостью может сделать.
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Востаннє редагувалось Molchyn в Пон 26 лис, 2018 15:44, всього редагувалось 1 раз.
Вы себя лично как обзываете? Чисто интересно. Или ярлыки вешаем на других а сами эталон и святой? Откуда токая ненависть к окружающим? Альтернативной точки зрения быть не может? Всегда прав и вокруг враги? Позорите нацию витриманих, толерантних , з європейськими цінностями. Дуже шкода. Щодо указу є думки? Чи тут заборона на обговорення?
lapay написав:Була остання "мрія", що Бойко чи Мураєв на виборах виграють....
Возможно кто-то на них и ставил, но скорее в тотализаторе. Не знаю, что выигрываете лично Вы от всего текущего, но президент проигрывает свои последние баллы. И несмотря на то, что предприимчиво отключили аналоговое ТВ, все же люди даже в отдаленных местах могут узнать правду и сделать выводы. И скажу больше, к моему большому удивлению в одном из забытых хуторов ЗУ, практично подошли к вопросу жизни в своем хуторе в сравнении с Россией. И описали это так, простым примером, что пенсионер получает там больше, но отметив, что даже не это главное. А то, что зарабатывающий их сын на севере, может получить от 80т-120т в месяц, что в пересчете на наши очень неплохие деньги.
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Чому катер уходив 7 узлів коли він може 28? Чому росіянин зміг наздогнати та заблокувати 2 катери коли це йому так довго не вдавалося? Чому допустили 2 навали, та не відвернули після першої з повідомленням в ефірі про зміну курсу на вихід? Є інфо що катери зашли в Керч своїм ходом. Так в чому з мого боку брехня? Що ваш маршал направив майже беззбройних до москалів? І вони їх повязали? І що можна було до цього не доводити?
svm30055 написав:Путин подонок, а военное положение ничего в банках не меняет
Верно, кроме одного из пунктов статей закона про ВП, который гласит: 4) примусово відчужувати майно, що перебуває у приватній або комунальній власності, вилучати майно державних підприємств, державних господарських об’єднань для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в установленому законом порядку та видавати про це відповідні документи встановленого зразка;
Быстро как то стал не нужен кредит МВФ ради которого повышали тариф на газ. В соответствии с уставом МВФ, запрещается выдача кредитов странам с ВП.
Киевский офис МВФ уже заявил, что ВП не помеха, главное, чтобы реформы шли. Так что было бы желание...