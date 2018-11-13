Це вже Ви щось брешете! Я не казав що ви атакували. Де це було? Прошу мою цитату!Що ми когось атакували.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 16:43
lapay
Це вже Ви щось брешете! Я не казав що ви атакували. Де це було? Прошу мою цитату!
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:49
Так куди вони перли після тарану, що фейсам прийшлось вогонь відкривати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 26 лис, 2018 16:58
lapay Так і я у Вас питаю після першої навали куди перли? чому не стали відходити? Після другої коли почали виходити? Росіянин капітан питав про блокування виходу набагато пізніше. Було його здивування. Тобто якщо зразу уходили наші вони нас випустили! Чому маневруючи не пішли повним ходом до своїх? Ви маєте повну картину з привязкою до хвилини? Довіряєте переговорам ворога? Брехун та підлабузник влади це Ви. Жодне питання, чесна відповідь на яке заплямовує владу Ви ігноруєте. Таким еталоном бути нікому не побажаєшь. Все.
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:01
Так их реформ как раз и нет, окромя постоянного поднятия тарифов.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 17:04
Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..
Бідні фейси, як же вони мучались. А наші винні. Хто б сумнівався. Гебельс мружиться від задоволення, що в нього такі учні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:17
lapay
Тебе про гебельса виднее. Порошенко от военного положения віиграет? Он в нем заинтересован? Патрон, кумир твой людей на смерть послал? Он на этом станет с властью неограниченной? У него руки в крови? Отвечай эталон хренов! Не молчи! Совесть имей!
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:21
Это на Ваш взгляд нет (на мой, кстати, тоже), а у МВФ может быть свой взгляд. Тарифы тоже могут быть "реформами".
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:23
Molchyn
Ааа, то це вже, виявляється, не наші моряки винні, а Порошенко. Не Порошенко вводить ВС, а Рада. Проголосують - значить так краще для країни.
Але ж запоребрикові все одно не винні. Ну як же ж свої можуть бути винними?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:35
lapay запоребрикові за все розплатяться. В цьому від тебе нема толку та допомоги не буде. Ти про свого керманича скажи. Він від цього виграє? Не зачипляй наших моряків брехун-підлабузник. Вони кров проливають. Ти сам в військоматі був? Чи на дівані зручніше?
Гарно вивертаєшся!!!!
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:51
До 25 секунды видео - полное противоречие указу.
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