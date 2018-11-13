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В НБУ повідомили, як воєнний
стан вплине на банківську...

В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:43

lapay
Що ми когось атакували.
Це вже Ви щось брешете! Я не казав що ви атакували. Де це було? Прошу мою цитату!
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:49

  Molchyn написав:lapay
Що ми когось атакували.
Це вже Ви щось брешете! Я не казав що ви атакували. Де це було? Прошу мою цитату!

  Molchyn написав:Ризикувати життям треба було? Наказ повернутись після тарану треба було віддати? Чи гадали перестрибнути через міст з баржею? Куди перли після тарану

Так куди вони перли після тарану, що фейсам прийшлось вогонь відкривати?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:58

lapay Так і я у Вас питаю після першої навали куди перли? чому не стали відходити? Після другої коли почали виходити? Росіянин капітан питав про блокування виходу набагато пізніше. Було його здивування. Тобто якщо зразу уходили наші вони нас випустили! Чому маневруючи не пішли повним ходом до своїх? Ви маєте повну картину з привязкою до хвилини? Довіряєте переговорам ворога? Брехун та підлабузник влади це Ви. Жодне питання, чесна відповідь на яке заплямовує владу Ви ігноруєте. Таким еталоном бути нікому не побажаєшь. Все.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:01

  nalim написав:
  ruvex написав:Быстро как то стал не нужен кредит МВФ ради которого повышали тариф на газ.
В соответствии с уставом МВФ, запрещается выдача кредитов странам с ВП.

Киевский офис МВФ уже заявил, что ВП не помеха, главное, чтобы реформы шли. Так что было бы желание...

Так их реформ как раз и нет, окромя постоянного поднятия тарифов.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:04

Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..

  Molchyn написав:Тобто якщо зразу уходили наші вони нас випустили! Чому маневруючи не пішли повним ходом до своїх?

Бідні фейси, як же вони мучались. А наші винні. Хто б сумнівався. Гебельс мружиться від задоволення, що в нього такі учні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:17

lapay
Гебельс мружиться від задоволення, що в нього такі учні.
Тебе про гебельса виднее. Порошенко от военного положения віиграет? Он в нем заинтересован? Патрон, кумир твой людей на смерть послал? Он на этом станет с властью неограниченной? У него руки в крови? Отвечай эталон хренов! Не молчи! Совесть имей!
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:21

  ruvex написав:
  nalim написав:
  ruvex написав:Быстро как то стал не нужен кредит МВФ ради которого повышали тариф на газ.
В соответствии с уставом МВФ, запрещается выдача кредитов странам с ВП.

Киевский офис МВФ уже заявил, что ВП не помеха, главное, чтобы реформы шли. Так что было бы желание...

Так их реформ как раз и нет, окромя постоянного поднятия тарифов.

Это на Ваш взгляд нет (на мой, кстати, тоже), а у МВФ может быть свой взгляд. Тарифы тоже могут быть "реформами".
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:23

Molchyn
Ааа, то це вже, виявляється, не наші моряки винні, а Порошенко. Не Порошенко вводить ВС, а Рада. Проголосують - значить так краще для країни.
Але ж запоребрикові все одно не винні. Ну як же ж свої можуть бути винними? :evil:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:35

lapay запоребрикові за все розплатяться. В цьому від тебе нема толку та допомоги не буде. Ти про свого керманича скажи. Він від цього виграє? Не зачипляй наших моряків брехун-підлабузник. Вони кров проливають. Ти сам в військоматі був? Чи на дівані зручніше?
Не Порошенко вводить ВС, а Рада.
Гарно вивертаєшся!!!! :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:51

  Molchyn написав:ruvex Не обязательно т.к. в Указе "может ограничиваться..." Но статья Стаття 41. четко про собственность : Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Тоесть это право не может гарантироваться. А это и транспорт и другое имущество. ЛЮБОЕ. ПО НАЛОГАМ ЭТО И БЕЗ УКАЗА МОГУТ...


До 25 секунды видео - полное противоречие указу.
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ruvex
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