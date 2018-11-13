|
|
|
В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:54
ruvex "Чтобы ни у кого из тех, кто о своей партии или о своем политическом интерес печется больше, чем о нации и украинском интересе, сейчас не осталось никаких оснований для грязных политических спекуляций и инсинуаций", – добавил Порошенко. 30 дней решил. Но видимо продлить собирается... Пусть голосуют. Тогда посмотрим.
-
Molchyn
-
-
- Повідомлень: 391
- З нами з: 01.02.18
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:58
Molchyn написав:ruvex
"Чтобы ни у кого из тех, кто о своей партии или о своем политическом интерес печется больше, чем о нации и украинском интересе, сейчас не осталось никаких оснований для грязных политических спекуляций и инсинуаций", – добавил Порошенко. 30 дней решил. Но видимо продлить собирается... Пусть голосуют. Тогда посмотрим.
Я хотел подчеркнуть вопрос об ограничении прав и свобод. К тому же уже зашел разговор о 30 дневном сроке ВП.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6785
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 368 раз.
- Подякували: 940 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 лис, 2018 18:25
ruvex написав: Molchyn написав:ruvex
"Чтобы ни у кого из тех, кто о своей партии или о своем политическом интерес печется больше, чем о нации и украинском интересе, сейчас не осталось никаких оснований для грязных политических спекуляций и инсинуаций", – добавил Порошенко. 30 дней решил. Но видимо продлить собирается... Пусть голосуют. Тогда посмотрим.
Я хотел подчеркнуть вопрос об ограничении прав и свобод. К тому же уже зашел разговор о 30 дневном сроке ВП.
Да, вроде Петя поменял срок с 60 на 30 дней и без ограничения прав и свобод.
-
nalim
-
-
- Повідомлень: 6316
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 578 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|