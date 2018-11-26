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В НБУ повідомили, як воєнний
стан вплине на банківську...

В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:54

ruvex "Чтобы ни у кого из тех, кто о своей партии или о своем политическом интерес печется больше, чем о нации и украинском интересе, сейчас не осталось никаких оснований для грязных политических спекуляций и инсинуаций", – добавил Порошенко. 30 дней решил. Но видимо продлить собирается... Пусть голосуют. Тогда посмотрим.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:58

  Molchyn написав:ruvex "Чтобы ни у кого из тех, кто о своей партии или о своем политическом интерес печется больше, чем о нации и украинском интересе, сейчас не осталось никаких оснований для грязных политических спекуляций и инсинуаций", – добавил Порошенко. 30 дней решил. Но видимо продлить собирается... Пусть голосуют. Тогда посмотрим.

Я хотел подчеркнуть вопрос об ограничении прав и свобод. К тому же уже зашел разговор о 30 дневном сроке ВП.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:25

  ruvex написав:
  Molchyn написав:ruvex "Чтобы ни у кого из тех, кто о своей партии или о своем политическом интерес печется больше, чем о нации и украинском интересе, сейчас не осталось никаких оснований для грязных политических спекуляций и инсинуаций", – добавил Порошенко. 30 дней решил. Но видимо продлить собирается... Пусть голосуют. Тогда посмотрим.

Я хотел подчеркнуть вопрос об ограничении прав и свобод. К тому же уже зашел разговор о 30 дневном сроке ВП.

Да, вроде Петя поменял срок с 60 на 30 дней и без ограничения прав и свобод.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:11

  nalim написав:
  ruvex написав:
  Molchyn написав:ruvex "Чтобы ни у кого из тех, кто о своей партии или о своем политическом интерес печется больше, чем о нации и украинском интересе, сейчас не осталось никаких оснований для грязных политических спекуляций и инсинуаций", – добавил Порошенко. 30 дней решил. Но видимо продлить собирается... Пусть голосуют. Тогда посмотрим.

Я хотел подчеркнуть вопрос об ограничении прав и свобод. К тому же уже зашел разговор о 30 дневном сроке ВП.

Да, вроде Петя поменял срок с 60 на 30 дней и без ограничения прав и свобод.

Начал вилять, потому что не поддержали его главы правительств.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 19:14

Re: В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську..

  ruvex написав:Начал вилять, потому что не поддержали его главы правительств в продолжении царствования.

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30 дней? Значит знают, что до Нового года транша МВФ не будет
cisukr
 
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