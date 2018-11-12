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Оприлюднено указ Порошенка
про введення воєнного стану

Оприлюднено указ Порошенка про введення воєнного стану
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:45

Оприлюднено указ Порошенка про введення воєнного стану

Пропонуємо до обговорення:
РНБО пропонує президенту ввести воєнний стан в Україні з 14:00 26 листопада до 14:00 25 січня 2019 року.

Дивися повний текст Оприлюднено указ Порошенка про введення воєнного стану.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:52

Так что введено или нет?
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:59

  Елена8 написав:Так что введено или нет?
Должна ещё верховная рада проголосовать
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:59

И когда это голосование будет?
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:02

  Елена8 написав:И когда это голосование будет?
собираются в 16-00
bub-har
 
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