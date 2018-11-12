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Оприлюднено указ Порошенка про введення воєнного стану
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лис, 2018 15:45
Пропонуємо до обговорення:
РНБО пропонує президенту ввести воєнний стан в Україні з 14:00 26 листопада до 14:00 25 січня 2019 року.
Дивися повний текст Оприлюднено указ Порошенка про введення воєнного стану
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Додано: Пон 26 лис, 2018 15:52
Так что введено или нет?
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Елена8
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Додано: Пон 26 лис, 2018 15:59
Елена8 написав:
Так что введено или нет?
Должна ещё верховная рада проголосовать
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Додано: Пон 26 лис, 2018 15:59
И когда это голосование будет?
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Елена8
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Додано: Пон 26 лис, 2018 16:02
Елена8 написав:
И когда это голосование будет?
собираются в 16-00
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