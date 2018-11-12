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Оприлюднено указ Порошенка
про введення воєнного стану

Оприлюднено указ Порошенка про введення воєнного стану
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 07:22

Re: Оприлюднено указ Порошенка про введення воєнного стану

  andrijk777 написав:Що за фантазії? Які полстраны? Який ще один срок?
ВП вводиться на 30 днів.
Ніхто не дасть йому "царювати" без виборів, це очевидно.

"Цыплят по осени считают", мы же будем весной.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 09:25

Чому діти цієї гниди і інших гнид АП, ВРУ, КМУ не на передовій.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 09:41

Дикий не Дикий
Чому діти цієї гниди і інших гнид АП, ВРУ, КМУ не на передовій.
Можливо батько не може сина до армії затягнути. Тому йому потрібні додаткові повноваження. :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:54

  Дикий не Дикий написав:Чому діти цієї гниди і інших гнид АП, ВРУ, КМУ не на передовій.

Вы хотите из Петра сделать Сталина? Да ну нах, пусть лучше дома сидят, толку то от них на передовой, лишние расходы.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:31

Попаданец
лишние расходы
они могут пойти только ком. составом. А это не расходы а потери личного состава... Они не нужны ни тут ни там.
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:43

  andrijk777 написав:Що за фантазії? Які полстраны? Який ще один срок?
ВП вводиться на 30 днів.
Ніхто не дасть йому "царювати" без виборів, це очевидно.

...если выборы попадают на срок, когда идет ВП, то выборы - переносятся. И президент исполняет свои обязанности до выборов нового, после отмены ВП.
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