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Оприлюднено указ Порошенка про введення воєнного стану
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 лис, 2018 15:37
ruvex В Киеве ходят слухи о возможности реквизиции вкладов на нужды армии. Ваше мнение? Я не готов полностью исключить такой вариант в виду последних событий. При этом если не все деньги дойдут до армии...
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Molchyn
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