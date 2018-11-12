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Оприлюднено указ Порошенка
про введення воєнного стану

Оприлюднено указ Порошенка про введення воєнного стану
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 15:37

ruvex В Киеве ходят слухи о возможности реквизиции вкладов на нужды армии. Ваше мнение? Я не готов полностью исключить такой вариант в виду последних событий. При этом если не все деньги дойдут до армии...
Molchyn
 
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