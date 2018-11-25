RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Воєнний стан введено
в 10 областях України

Воєнний стан введено в 10 областях України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 07:47

  Попаданец написав:
  Surfer написав:И такое кардинальное изменение системы ценностей на кануне выборов. Совпадение ? Не думаю.

И правильно делаете. Народу в этих областях понравиться? Большинству нет. Там где нет военного положения, там и так за оппоблок, Рабиновича да и за Юльку голосовать сильно не будут и военному положению рады. Так что если Бойко поимеет из-за недовольства немного электората, то он все равно не победит. А вот Юлька в этих регионах растеряет и расклад может изменится.

Если мозгов у народа нет и он рассматривает всерьез Мураевых, Рабиновичей, Боек и Юлек- то тут хоть вводи, хоть не вводи- мозгов не добавится и это беда
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
Повідомлень: 3836
З нами з: 06.02.09
Подякував: 778 раз.
Подякували: 1588 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 09:37

SMOKE
А з кандидатами-то не густо. Одна сволота. Тіпа із народа. Але, виходить, що з 90-х. :roll:
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 93
З нами з: 08.08.18
Подякував: 11 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В НБУ повідомили, як воєнний стан вплине на банківську... 1 ... 7, 8, 9
R2 » Пон 26 лис, 2018 10:10
80 10095
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лис, 2018 21:12
Попаданец
Експерт пояснив причину масової трудової міграції з України 1, 2, 3
R2 » Нед 25 лис, 2018 11:51
23 1700
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лис, 2018 21:01
Ratatui
Як може вплинути на курс воєнний стан
R2 » Пон 26 лис, 2018 14:14
7 587
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лис, 2018 19:51
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10457)
27.11.2018 09:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.