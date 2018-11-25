Воєнний стан введено в 10 областях України

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Surfer написав:И такое кардинальное изменение системы ценностей на кануне выборов. Совпадение ? Не думаю.
И правильно делаете. Народу в этих областях понравиться? Большинству нет. Там где нет военного положения, там и так за оппоблок, Рабиновича да и за Юльку голосовать сильно не будут и военному положению рады. Так что если Бойко поимеет из-за недовольства немного электората, то он все равно не победит. А вот Юлька в этих регионах растеряет и расклад может изменится.
Если мозгов у народа нет и он рассматривает всерьез Мураевых, Рабиновичей, Боек и Юлек- то тут хоть вводи, хоть не вводи- мозгов не добавится и это беда
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Поясните один момент. Ляшко с Юлей весь вечер с пеной у рта рассказывали, что против введения ВП. Нарушение свобод, зрада и т.п. А сегодня вижу, что в полном составе проголосовали "за". Что я пропустил?