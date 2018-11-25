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Воєнний стан введено
в 10 областях України

Воєнний стан введено в 10 областях України
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  #<1234>
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 07:47

  Попаданец написав:
  Surfer написав:И такое кардинальное изменение системы ценностей на кануне выборов. Совпадение ? Не думаю.

И правильно делаете. Народу в этих областях понравиться? Большинству нет. Там где нет военного положения, там и так за оппоблок, Рабиновича да и за Юльку голосовать сильно не будут и военному положению рады. Так что если Бойко поимеет из-за недовольства немного электората, то он все равно не победит. А вот Юлька в этих регионах растеряет и расклад может изменится.

Если мозгов у народа нет и он рассматривает всерьез Мураевых, Рабиновичей, Боек и Юлек- то тут хоть вводи, хоть не вводи- мозгов не добавится и это беда
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
SMOKE
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 09:37

SMOKE
А з кандидатами-то не густо. Одна сволота. Тіпа із народа. Але, виходить, що з 90-х. :roll:
jeugen
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 09:53

Глянул курс по наличке в Харькове, уже за 30. Военное положение в действии ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:27

Надо во всем искать позитив. Я киевлянин. И для киевлян открываются новые возможности. То что нельзя в 10 областях мы за долю малую можем для вас делать. :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:29

SMOKE
Если мозгов у народа нет и он рассматривает всерьез Мураевых, Рабиновичей, Боек и Юлек- то тут хоть вводи, хоть не вводи- мозгов не добавится и это беда
А Зеленский? :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:36

Нетрудно догадаться, что 30 дней - это обкатка, а потом в идеологически правильных областях ВП будут продлевать до апреля, а в "ватных"- до ноября.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:39

Re: Воєнний стан введено в 10 областях України

  warlamp написав:Нетрудно догадаться, что 30 дней - это обкатка, а потом в идеологически правильных областях ВП будут продлевать до апреля, а в "ватных"- до ноября.

Якби ж то...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:41

Теоретический вопрос, что может помешать недовольным из областей с ВП поехать в Киев и устроить протест например? В Киеве же нет ВП.
pibodi
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:44

pibodi
Теоретический вопрос, что может помешать недовольным из областей с ВП поехать в Киев и устроить протест например? В Киеве же нет ВП.
В 10 может быть обмежено пересування. Даже из Киева если приедем в гости могут не выпустить. Теоретически. Не жадничайте. Я писал про долю малую... Киевляне помогут! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:47

Поясните один момент. Ляшко с Юлей весь вечер с пеной у рта рассказывали, что против введения ВП. Нарушение свобод, зрада и т.п. А сегодня вижу, что в полном составе проголосовали "за". Что я пропустил?
Gippo
 
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