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Воєнний стан введено
в 10 областях України

Воєнний стан введено в 10 областях України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12345>
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:52

  Gippo написав:Поясните один момент. Ляшко с Юлей весь вечер с пеной у рта рассказывали, что против введения ВП. Нарушение свобод, зрада и т.п. А сегодня вижу, что в полном составе проголосовали "за". Что я пропустил?

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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:54

  Gippo написав:Поясните один момент. Ляшко с Юлей весь вечер с пеной у рта рассказывали, что против введения ВП. Нарушение свобод, зрада и т.п. А сегодня вижу, что в полном составе проголосовали "за". Что я пропустил?


Голосовали 2й закон. В первом было 60 дней и так далее.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 10:57

  Gippo написав:Поясните один момент. Ляшко с Юлей весь вечер с пеной у рта рассказывали, что против введения ВП. Нарушение свобод, зрада и т.п. А сегодня вижу, что в полном составе проголосовали "за". Что я пропустил?

Ну так утвердили же дату выборов и они успокоились :mrgreen:
Я вот не понимаю, отчего столько вони. АТО было без всякого военного положения, но с мобилизацией.
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:01

  Gippo написав:Поясните один момент. Ляшко с Юлей весь вечер с пеной у рта рассказывали, что против введения ВП. Нарушение свобод, зрада и т.п. А сегодня вижу, что в полном составе проголосовали "за". Что я пропустил?


Они надеются, что ВП будет направлено против третьих лиц. Жулькин электорат не ущемлён. Пострадал только черниговский Ляшко, но я думаю, что "бабуся" его пристроит.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 11:47

Re: Воєнний стан введено в 10 областях України

  ssnet написав:Я вот не понимаю, отчего столько вони. АТО было без всякого военного положения, но с мобилизацией.

тоже не понимаю зачем нужно это ВП. Мобилизация? А в 2014 - и без ВП положения как-то справились. Перевод промышленности/силовых структур страны в режим борьбы с внешней/внутренней (террористической) угрозой? Так почему тогда не на всей территории? И еще такой момент - допустим РФ хотела напасть. Зачем было этот представление с катерами? Чтобы предупредить о своих коварных планах, подождать пока соберется ВРУ, пока проголосует, пока през подпишет закон, пока он вступит в силу и только потом нападать? Если нужен был повод для войнушки - то гораздо проще сделать что-то похожее на то что сделали немцы перед нападением на Польшу. Так что имхо - это всё делается для срыва выборов (а то что дату выборов не переносили - так что мешает в конце декабря еще раз сплавать в "гости" или сделать это уже на суше).
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:01

Re: Воєнний стан введено в 10 областях України

  RomanTik написав:Так что имхо - это всё делается для срыва выборов (а то что дату выборов не переносили - так что мешает в конце декабря еще раз сплавать в "гости" или сделать это уже на суше).

Рада вводить ВС, а не Президент. ВС ввели, бо треба було відреагувати на агресію. Раша блокує азовські порти, не дає рибалити, обстрілявши кораблі, перейшла межу. Ну, і для рейтингу, як же без цього.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:09

  lapay написав:Раша блокує азовські порти, не дає рибалити, обстрілявши кораблі, перейшла межу. Ну, і для рейтингу, як же без цього.

То есть, когда в августе 2014 вводили тактические группы и создали котел с многочисленными жертвами, то черту не перешли?
Ох уж эти порохотяги )))
А по рейтингу дало, да, там уже наверное в минус ушло, после вчерашней клоунады.
Кстати в "Урядовом курьере" и на сайте президента тексты Решения СНБО говорят о введении ВП на всей территории страны и на 60 дней :mrgreen:
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:14

Вряд ли это приблизит мир в Украине. Вряд ли улучшит бизнес климат. Вряд ли улучшит обороноспособность. Обратить внимание на действия России? Обратили. Мир сказал да. Большинство людей хочет жить лучше материально и увереннее в дне следующем. Чего хочет действующая власть все и так знают. Сбываются самые циничные прогнозы. Может западные "партнеры" помогут завершить ВП через 30 дней? Скорее всего произойдет "очередное событие" требующее продление положения.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:14

  SMOKE написав:
  Попаданец написав:
  Surfer написав:И такое кардинальное изменение системы ценностей на кануне выборов. Совпадение ? Не думаю.

И правильно делаете. Народу в этих областях понравиться? Большинству нет. Там где нет военного положения, там и так за оппоблок, Рабиновича да и за Юльку голосовать сильно не будут и военному положению рады. Так что если Бойко поимеет из-за недовольства немного электората, то он все равно не победит. А вот Юлька в этих регионах растеряет и расклад может изменится.

Если мозгов у народа нет и он рассматривает всерьез Мураевых, Рабиновичей, Боек и Юлек- то тут хоть вводи, хоть не вводи- мозгов не добавится и это беда


Честно говоря, до пятницы думал "только бы не Юлька" и пошёл бы голосовать именно против неё, почти неважно кто её оппонент.
Но после этого цирка за последние несколько дней, теперь думаю "только бы не Порошенко". Если во 2 туре будут Тимошенко или Порошенко, уже даже не знаю, честно говоря.
sanyok
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:15

Re: Воєнний стан введено в 10 областях України

  Дваждыдвашник написав:То есть, когда в августе 2014 вводили тактические группы и создали котел с многочисленными жертвами, то черту не перешли?

Тоді ВС не дав би провести вибори. Зараз навпаки - для влади плюс.
Реально ВС могли ввести під час дебальцевських подій, але тоді економічно-валютно і так був жах.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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