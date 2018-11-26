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Воєнний стан введено
в 10 областях України

Воєнний стан введено в 10 областях України
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  #<1 ... 3456>
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:21

  Gippo написав:Поясните один момент. Ляшко с Юлей весь вечер с пеной у рта рассказывали, что против введения ВП. Нарушение свобод, зрада и т.п. А сегодня вижу, что в полном составе проголосовали "за". Что я пропустил?


Конечно, пропустили. Изначальный проект был выхолощен, постановление о выборах принято, в Киеве военного положение даже на несколько дней не ввели. Чего бы не проголосовать.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:45

  freeze написав:Изначальный проект был выхолощен, постановление о выборах принято, в Киеве военного положение даже на несколько дней не ввели. Чего бы не проголосовать.


Ну бились же они якобы, не за выборы, и не за невведение ВП в Киеве. А за электорат душа болела, за народ.. А тут взяли, и...
Не знаю, какое слово можно вписать.
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:53

Странно, что все смотрят только на "выборы" при введении военного положения - затуманили глаза, что ли? Никто даже не заикнулся об экономическом аспекте данного решения. Даже россияне в своих передачах (60 минут) со смешками рассказывают, что почти вся оппозиция, Бойки, Мураевы, Вилкулы и иже с ними (фамилий называли много, может и из коалиции кто - не запомнил) имеют серьезные бизнесы в России. Как на их бизнесе отразится введение военного положения? Почему они так дружно против ВП? Или не принято говорить о заработках на войне? Закинем мульку про выборы и пусть народ жует.
Востаннє редагувалось Кузя в Вів 27 лис, 2018 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:59

  Gippo написав:Ну бились же они якобы, не за выборы, и не за невведение ВП в Киеве. А за электорат душа болела, за народ..


Весь состав Рады бился за выборы от БПП до оппозиционного блока, только одни за фактический перенос, другие за не перенос. На данный момент пока другого практического смысла не просматривается, как сказал Порошенко военное положение будет задействовано при наступательных действиях агрессора. Вы уверены, что в эти 30 дней будет наступление, я уверен, что именно в эти 30 дней наступления не будет.

По логике вещей военное положение должно вводится в начале войны и должно действовать до окончания войны, иначе всё выглядит как сказал Добкин - по-дебильному.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:03

Re: Воєнний стан введено в 10 областях України

  freeze написав:По логике вещей военное положение должно вводится в начале войны и должно действовать до окончания войны, иначе всё выглядит как сказал Добкин - по-дебильному.

Це коли війну оголошоють офіційно.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:05

freeze
Вы уверены, что в эти 30 дней будет наступление, я уверен, что именно в эти 30 дней наступления не будет.
Есть такой писатель Суворов, он бывший советский разведчик. Так он уверен что фашисты на СССР напали от безысходности. Это была упреждающая мера. Успеть до нападения СССР. Так вод игры играми, но что может случится за 30 дней? Может многое...
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:11

  freeze написав:По логике вещей военное положение должно вводится в начале войны и должно действовать до окончания войны, иначе всё выглядит как сказал Добкин - по-дебильному.


Вам не кажется, что уже сейчас это выглядит "по-дебильному"?
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:26

  warlamp написав:Нетрудно догадаться, что 30 дней - это обкатка, а потом в идеологически правильных областях ВП будут продлевать до апреля, а в "ватных"- до ноября.

Ну да, помним, АТО на две недели.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:42

  Gippo написав:Поясните один момент. Ляшко с Юлей весь вечер с пеной у рта рассказывали, что против введения ВП. Нарушение свобод, зрада и т.п. А сегодня вижу, что в полном составе проголосовали "за". Что я пропустил?


Давайте без напусконого пафоса - изначальное постановление порошенко о ВП было значительно изменено - не 60 дней а 30 , что не смещает дату выборов, не вся украина а только приграничные области + назначение президентских выборов на 31 марта - что сломало планы Порошенко сместить выборы. Так что оппоненты пороха добились своего значительно изменив начальные планы власти - это дало им возможность проголосовать за введение ВП на значительно измененных условиях.

DubinskyPro

Сократив срок действия указа о военном положении до 30 дней — Порошенко финально обо_рался!

И потому сбежал из Рады без выступления.

Потому что теперь этот указ не решает главной задачи: сбить дату президентских выборов с 31 марта и дать Порошенко возможность перенести их на осень.

Подробнее - в моем видео-блоге.




И кстати Батькивщина с 2014 года была за введение военного положение в отличие от порошенко , пруф в моем предыдушем посте, - к вопросу о "последовательности".
Востаннє редагувалось Surfer в Вів 27 лис, 2018 13:48, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:44

  ssnet написав:
  Gippo написав:Поясните один момент. Ляшко с Юлей весь вечер с пеной у рта рассказывали, что против введения ВП. Нарушение свобод, зрада и т.п. А сегодня вижу, что в полном составе проголосовали "за". Что я пропустил?

Ну так утвердили же дату выборов и они успокоились :mrgreen:

Утвердили, но если выборы попадают на срок, когда идет ВП, то выборы - переносятся. И президент исполняет свои обязанности до выборов нового, после отмены ВП. Посмотрим закончится ли ВП в декабре.
Что же касается ВР, то и выборы в ВР могут перенести, по той же причине.
Посему чего депутатам волноваться? Вот и логическая цепочка.
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