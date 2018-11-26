Воєнний стан введено в 10 областях України

Додано: Вів 27 лис, 2018 12:53

Странно, что все смотрят только на "выборы" при введении военного положения - затуманили глаза, что ли? Никто даже не заикнулся об экономическом аспекте данного решения. Даже россияне в своих передачах (60 минут) со смешками рассказывают, что почти вся оппозиция, Бойки, Мураевы, Вилкулы и иже с ними (фамилий называли много, может и из коалиции кто - не запомнил) имеют серьезные бизнесы в России. Как на их бизнесе отразится введение военного положения? Почему они так дружно против ВП? Или не принято говорить о заработках на войне? Закинем мульку про выборы и пусть народ жует.