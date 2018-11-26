RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Воєнний стан введено
в 10 областях України

Воєнний стан введено в 10 областях України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:56

  Surfer написав:Давайте без напусконого пафоса - изначальное постановление порошенко о ВП было значительно изменено - не 60 дней а 30 , что не смещает дату выборов, не вся украина а только приграничные области + назначение президентских выборов на 31 марта - что сломало планы Порошенко сместить выборы. Так что оппоненты пороха добились [u]своего[/u] значительно изменив начальные планы власти - это дало им возможность проголосовать за введение ВП на значительно измененных условиях.

Да нет никакого пафоса. Так, раздражение.
Вот именно, что добились своего. А озвучивали то наше. Вот мне и непонятно, что ж теперь они могут такое сказать, чтобы им еще раз кто-то поверил?


  Surfer написав:И кстати Батькивщина с 2014 года была за введение военного положение

А вчера была против. Целых 2-3 часа. Тоже можно сходить на Ютуб.
Gippo
 
Повідомлень: 179
З нами з: 20.05.09
Подякував: 57 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:00

  Molchyn написав:freeze
Вы уверены, что в эти 30 дней будет наступление, я уверен, что именно в эти 30 дней наступления не будет.
Есть такой писатель Суворов, он бывший советский разведчик. Так он уверен что фашисты на СССР напали от безысходности. Это была упреждающая мера. Успеть до нападения СССР. Так вод игры играми, но что может случится за 30 дней? Может многое...

Это не он уверен - это Кейтель сказал на Нюрнбергском процессе.
Рассматривая возможность защиты после присоединения к СССР Бессарабии нефтепромыслы Плоешти, критически важные для экономики Германии, ОКХ пришел к выводу, что сделать это можно только путем полномасштабной войны с СССР.
Впрочем, это не более чем попытка оправдания - от виселицы она фельдмаршала не спасла.
Волгарь
 
Повідомлень: 5725
З нами з: 12.10.12
Подякував: 18 раз.
Подякували: 578 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:17

Волгарь
Это не он уверен - это Кейтель сказал на Нюрнбергском процессе.
Спасибо. Я привел этот пример только для того чтобы указать что с некоторого времени невозможно предсказать поступки президента одной европейской страны, на которые он может решится для своей победы на выборах, а возможно другого пути для удержания своей власти.
Molchyn
 
Повідомлень: 403
З нами з: 01.02.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Molchyn і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як може вплинути на курс воєнний стан
R2 » Пон 26 лис, 2018 14:14
8 709
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2018 12:54
Molchyn
Якщо воєнний стан: у МВФ прокоментували співпрацю з Україною 1, 2
R2 » Пон 26 лис, 2018 12:21
15 987
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2018 12:22
nik1
Гройсман про воєнний стан: підстав для економічної кризи...
R2 » Вів 27 лис, 2018 11:33
3 145
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2018 12:05
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14794)
27.11.2018 14:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.