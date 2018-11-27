Воєнний стан введено в 10 областях України

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ЯЧитатель написав:Общественное мнение настраивается против евробл@хeров. К сожалению, все резонансные ДТП за последние пару лет происходят на авто с укр регистрацией
А "нерезонансные" это так, ни о чем, да? И сам факт того, что б*** могу запросто избежать ответственности при ДТП из-за невозможности идентификации, вас тоже не беспокоит
ЯЧитатель написав:Верховна Рада голосует во втором чтении за законы, по которым владелец автомобиля с иностранными номерами в правах распоряжения своей собственностью приравнивается к неграм 200 лет назад в Америке
Весь нюанс в том, что б*** НЕ ЯВЛЯЮТСЯ собственниками этих авто по документам. В этом то вся суть схем с б***
ЯЧитатель написав:затронуто овер 1 000 000 непосредственно водителей
Вы их пересчитали?
ЯЧитатель написав:Напоминаю, это экономически активная и сознательная часть населения, многие из которых прошли АТО ещё вначале и прихватили домой "сувениры"
А владельцы легально купленных авто с украинскими номерами по вашему экономически пассивная, несознательная часть населения, избежавшая мобилизации? Вы у роспропаганды учитесь манипуляциям?
ЯЧитатель написав:Евробляхерам ограничиваются права и свободы - мирные акции протеста становятся незаконными, запрет собраний, запрет свободы слова и т.д.
Приведите конкретный пример, где указано, что введенное ВП ограничивает вышеперечисленное.
ЯЧитатель написав:Простой анализ показывает: больше всех выиграл от введения военного положения дон Педро (не считая депутатов, он почти единоличный выгодоприобретатель). Самая пострадавшая сторона это евробл@хeры
Даже интересно, что именно ПП выиграл от этого ВП. Фантазии о том, что он боялся за свою жизнь из-за того, что когорта халявщиков хотела и дальше незаконно ездить на авто без регистрации, ввезенные без пошлин, оставьте бабкам у подъезда
Попробую по порядку ответить, кратко, сильно ограничен по времни. 1) Невозможность идентификации? Беспокоит. Однако это (невозможность идентификации) только для "простого пересичного" невозможно, я сходу и очень быстро (в течении часа) могу идентифицировать как минимум тремя независимыми способами любого видителя, бросившего б*** после ДТП (кроме, естественно, случаев намеренного угона с целью совершения преступления - в этом случае я найду "обычного" водителя). 2) О праве собсвенности. Прочитайте эти законы про б***. Владелец (иностранец, а не водитель-бл"ер, как Вы неверно истолковали) не имеет права дарить, продавать, передавать для использования свой автомобиль третьему лицу. Даже если ко мне родной дядя из-за границы приедет, то он не может мне дать проехать в его присутствии. Налицо фактическая отмена права собственности. 3) Об остальных гражданах Украины - я такого не писал, Вы сами придумали 4) Количество водителей взято из статей на финанс.уа (в которых предствители МВД оценивали количество ввезённых машин, приблизительно, естественно) 5) Пример об ограничении свобод? Легко читаем статью 64 Конституции: "Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституці". Теперь читаем статьи которые не вошли в перечень: это свобода слова, свобода мирных собраний, свобода передвижения, неприкосновенность жилища, собственность и даже право на образование - всё это (и много другое) можно отнять (и будет отнято) при военном положении. Про банковскую систему при военном положении: (многие будут шокированы, слабонервным владльцам депозитов не читать!): http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0306-04 6) Да ну? Не боится? Удивили. Удивите тогда ещё больше: когда президент по-простому в последний раз ехал в метро или маршруткой? В магазин ходил? Боится, ещё как боится за сало в тройном подбородочке. И обосновано.
Я не одобряю то, что в стране внезапно появилось так много авто (законно появившихся, кстати, однако... скажем так, не совсем законно находящихся ныне на её территории), но, большое НО: все правонарушения евро*ля*еров просто детские шалости по сравнению с тем, что власть творит, чтобы удержаться при корыте подольше
ЯЧитатель написав:1) Невозможность идентификации? Беспокоит. Однако это (невозможность идентификации) только для "простого пересичного" невозможно, я сходу и очень быстро (в течении часа) могу идентифицировать как минимум тремя независимыми способами любого видителя, бросившего б*** после ДТП (кроме, естественно, случаев намеренного угона с целью совершения преступления - в этом случае я найду "обычного" водителя).
Может и можете, но с достаточной ли достоверностью, чтобы привлечь к ответственности? Вряд ли
ЯЧитатель написав:2) О праве собсвенности. Прочитайте эти законы про б***. Владелец (иностранец, а не водитель-бл"ер, как Вы неверно истолковали) не имеет права дарить, продавать, передавать для использования свой автомобиль третьему лицу. Даже если ко мне родной дядя из-за границы приедет, то он не может мне дать проехать в его присутствии. Налицо фактическая отмена права собственности.
Так вы переживаете о правах нерезидентов, на которых эти авто зарегистрированы? И опять вы допускаете большую ошибку - не нарушение права собственности, а ограничение права распоряжения. Это две большие разницы. Никакой отмены права собственности тут нет и близко.
ЯЧитатель написав:3) Об остальных гражданах Украины - я такого не писал, Вы сами придумали
Ну вы так расписали этих евробляxеров, как цвет и совесть нации, можно подумать остальные хуже. Хотя по факту, этот ваш "цвет нации" - банальные нарушители закона, большинство притом и налогов не платит
ЯЧитатель написав:5) Пример об ограничении свобод? Легко читаем статью 64 Конституции: "Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституці". Теперь читаем статьи которые не вошли в перечень: это свобода слова, свобода мирных собраний, свобода передвижения, неприкосновенность жилища, собственность и даже право на образование - всё это (и много другое) можно отнять (и будет отнято) при военном положении. Про банковскую систему при военном положении: (многие будут шокированы, слабонервным владльцам депозитов не читать!):
И опять вы демонстрируете или невнимательность, или неграмотность. Вы заявили о фактическом ограничении прав и свобод. Все указанные статьи статьи говорят о возможном при ВП ограничении прав и свобод. А если бы вы удосужились изучить вопрос, и почитать Закон о военном положении, то знали бы, как регламентируется введение этих ограничений, и что в принятом Указе о ВП их нет. А так выходит вы банально дезинформируете, мягко говоря
ЯЧитатель написав:6) Да ну? Не боится? Удивили. Удивите тогда ещё больше: когда президент по-простому в последний раз ехал в метро или маршруткой? В магазин ходил? Боится, ещё как боится за сало в тройном подбородочке. И обосновано.
Т.е. если б не "гнев евлобляxеров", он спокойно ездил бы в метро и маршрутках? И не ездит исключительно потому, что их боится? И все президенты до него тоже подсознательно боялись ужасных х******, потому и не ездили в метро и маршрутках. Извините, но это совсем бред. Прямо такая сила, пару тысяч идиотов, нарушавших и нарушающих законодательство и блокирующие трассы и пункты пропуска, в ущерб миллионам граждан, так испугали Президента, что аж заставили инициировать военный конфликт, чтобы ввести ВП АЖ на 1 месяц и самое замечательное - не в тех областях, где водится большинство евробляxеров. Гениально. Сами придумали или вычитали где?
pibodi написав:Теоретический вопрос, что может помешать недовольным из областей с ВП поехать в Киев и устроить протест например? В Киеве же нет ВП.
Наличие работы и необходимости быть на рабочем месте с 9 до 6. Тут справку сходить в бассейн в пределах города ищешь время месяц, чтобы сходить взять. Да и о чем митинговать-то, в чем недовольство. Не с бухты-барахты ж приняли его.
https://petition.kievcity.gov.ua/petition/?pid=3546 Киевляне, поддерживаем петицию на установку счетчиков тепла при вертикальной разводке отопления
Как раз эти 8 предыдущих страниц это и обсуждалось.
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Фейслес... Вы же АйТишник и по определению должны быть умным и внимательным... Вы меня удивляете невнимательностью.
Faceless написав:А если бы вы удосужились изучить вопрос, и почитать Закон о военном положении, то знали бы, как регламентируется введение этих ограничений, и что в принятом Указе о ВП их нет. А так выходит вы банально дезинформируете, мягко говоря
Что же, читаем Указ: 3. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану". 7. Міністерству закордонних справ України забезпечити інформування в установленому порядку Генерального секретаря ООН та офіційних осіб іноземних держав про введення в Україні воєнного стану, про обмеження прав і свобод людини і громадянина, що є відхиленням від зобов’язань за Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, та про межу цих відхилень і причини прийняття такого рішення.
Faceless написав:И опять вы допускаете большую ошибку - не нарушение права собственности, а ограничение права распоряжения. Это две большие разницы. Никакой отмены права собственности тут нет и близко.
У владельцев отняли право распоряжения имуществом, и это не нарушение прав собственности? Просто процитирую: ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Стаття 317. Зміст права власності 1. Власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном. 2. На зміст права власності не впливають місце проживання власника та місцезнаходження майна.
ЯЧитатель написав:Что же, читаем Указ: 3. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України,
ЯЧитатель Извините, но ВЫ пишите ахинею.Указ о введении военного положения устанавливает лишь предпосылки для ограничения прав и свобод, поэтому в законе используется слово "можуть",в т.ч. и в указе:"У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституції України,". Конкретная реализация по ограничению прав и свобод устанавливается подзаконными актами и решениями уполномоченных органов. На сегодня ничего этого пока нет. И почему Вы приплели к ВП владельцев авто на иностранной регистрации? (хватит использовать идиотский суржик коверкающий язык и называть их евробляхерами). П.С. Очень жаль, что ВП не распространяется на всю территорию Украины, я бы ввел и в западных областях, что бы была возможность пересажать этих людей, решивших, что они умнее остальных, за перекрытие транспортного сообщения,дестабилизацию и расшатывание ситуации во время военного положения.
Востаннє редагувалось YKK в Сер 28 лис, 2018 11:58, всього редагувалось 1 раз.
YKK написав:П.С. Очень жаль, что ВП не распространяется на всю территорию Украины, я бы ввел и в западных областях, что бы была возможность пересажать этих людей, решивших, что они умнее остальных, за перекрытие транспортного сообщения,дестабилизацию и расшатывание ситуации во время военного положения.