Воєнний стан введено в 10 областях України

Додано: Вів 27 лис, 2018 18:34

Faceless написав: ЯЧитатель написав: Общественное мнение настраивается против евробл@хeров. К сожалению, все резонансные ДТП за последние пару лет происходят на авто с укр регистрацией Общественное мнение настраивается против евробл@хeров. К сожалению, все резонансные ДТП за последние пару лет происходят на авто с укр регистрацией

А "нерезонансные" это так, ни о чем, да? И сам факт того, что б*** могу запросто избежать ответственности при ДТП из-за невозможности идентификации, вас тоже не беспокоит ЯЧитатель написав: Верховна Рада голосует во втором чтении за законы, по которым владелец автомобиля с иностранными номерами в правах распоряжения своей собственностью приравнивается к неграм 200 лет назад в Америке Верховна Рада голосует во втором чтении за законы, по которым владелец автомобиля с иностранными номерами в правах распоряжения своей собственностью приравнивается к неграм 200 лет назад в Америке

Весь нюанс в том, что б*** НЕ ЯВЛЯЮТСЯ собственниками этих авто по документам. В этом то вся суть схем с б*** ЯЧитатель написав: затронуто овер 1 000 000 непосредственно водителей затронуто овер 1 000 000 непосредственно водителей

Вы их пересчитали? ЯЧитатель написав: Напоминаю, это экономически активная и сознательная часть населения, многие из которых прошли АТО ещё вначале и прихватили домой "сувениры" Напоминаю, это экономически активная и сознательная часть населения, многие из которых прошли АТО ещё вначале и прихватили домой "сувениры"

А владельцы легально купленных авто с украинскими номерами по вашему экономически пассивная, несознательная часть населения, избежавшая мобилизации? Вы у роспропаганды учитесь манипуляциям? ЯЧитатель написав: Евробляхерам ограничиваются права и свободы - мирные акции протеста становятся незаконными, запрет собраний, запрет свободы слова и т.д. Евробляхерам ограничиваются права и свободы - мирные акции протеста становятся незаконными, запрет собраний, запрет свободы слова и т.д.

Приведите конкретный пример, где указано, что введенное ВП ограничивает вышеперечисленное.

ЯЧитатель написав: Простой анализ показывает: больше всех выиграл от введения военного положения дон Педро (не считая депутатов, он почти единоличный выгодоприобретатель). Самая пострадавшая сторона это евробл@хeры Простой анализ показывает: больше всех выиграл от введения военного положения дон Педро (не считая депутатов, он почти единоличный выгодоприобретатель). Самая пострадавшая сторона это евробл@хeры

Даже интересно, что именно ПП выиграл от этого ВП. Фантазии о том, что он боялся за свою жизнь из-за того, что когорта халявщиков хотела и дальше незаконно ездить на авто без регистрации, ввезенные без пошлин, оставьте бабкам у подъезда А "нерезонансные" это так, ни о чем, да? И сам факт того, что б*** могу запросто избежать ответственности при ДТП из-за невозможности идентификации, вас тоже не беспокоитВесь нюанс в том, что б*** НЕ ЯВЛЯЮТСЯ собственниками этих авто по документам. В этом то вся суть схем с б***Вы их пересчитали?А владельцы легально купленных авто с украинскими номерами по вашему экономически пассивная, несознательная часть населения, избежавшая мобилизации? Вы у роспропаганды учитесь манипуляциям?Приведите конкретный пример, где указано, что введенное ВП ограничивает вышеперечисленное.Даже интересно, что именно ПП выиграл от этого ВП. Фантазии о том, что он боялся за свою жизнь из-за того, что когорта халявщиков хотела и дальше незаконно ездить на авто без регистрации, ввезенные без пошлин, оставьте бабкам у подъезда

Попробую по порядку ответить, кратко, сильно ограничен по времни.1) Невозможность идентификации? Беспокоит. Однако это (невозможность идентификации) только для "простого пересичного" невозможно, я сходу и очень быстро (в течении часа) могу идентифицировать как минимум тремя независимыми способами любого видителя, бросившего б*** после ДТП (кроме, естественно, случаев намеренного угона с целью совершения преступления - в этом случае я найду "обычного" водителя).2) О праве собсвенности. Прочитайте эти законы про б***. Владелец (иностранец, а не водитель-бл"ер, как Вы неверно истолковали) не имеет права дарить, продавать, передавать для использования свой автомобиль третьему лицу. Даже если ко мне родной дядя из-за границы приедет, то он не может мне дать проехать в его присутствии. Налицо фактическая отмена права собственности.3) Об остальных гражданах Украины - я такого не писал, Вы сами придумали4) Количество водителей взято из статей на финанс.уа (в которых предствители МВД оценивали количество ввезённых машин, приблизительно, естественно)5) Пример об ограничении свобод? Легко читаем статью 64 Конституции:"Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституці". Теперь читаем статьи которые не вошли в перечень: это свобода слова, свобода мирных собраний, свобода передвижения, неприкосновенность жилища, собственность и даже право на образование - всё это (и много другое) можно отнять (и будет отнято) при военном положении.Про банковскую систему при военном положении: (многие будут шокированы, слабонервным владльцам депозитов не читать!):6) Да ну? Не боится? Удивили. Удивите тогда ещё больше: когда президент по-простому в последний раз ехал в метро или маршруткой? В магазин ходил? Боится, ещё как боится за сало в тройном подбородочке. И обосновано.Я не одобряю то, что в стране внезапно появилось так много авто (законно появившихся, кстати, однако... скажем так, не совсем законно находящихся ныне на её территории), но, большое НО: все правонарушения евро*ля*еров просто детские шалости по сравнению с тем, что власть творит, чтобы удержаться при корыте подольше