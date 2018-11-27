То буде СВП - Суппер Военное Положение
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:35
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:37
Тоді всіх ватанів заженуть в концтабори. Так що моліться...
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:23
Re: Воєнний стан введено в 10 областях України
Военное положение уже с 1 сентября продолжается в Волынской области. Половина области, её отдалённые районы, приближенные к Белоруссии, получают всю информацию из Белорусских каналов радио-ТВ. Там не ловит украинское радио, и нет сигнала по ТВ. У меня живёт там подруга, и все новости получает по Лукашенко радио, и по испорченному телефону. Спутниковое ТВ есть у редких жителей, зато радио польское и белорусское круглосуточно. О военном положении в Украине им тоже рассказало Лукашенко радио. До 1 сентября там можно было слушать по радио "1+1" и смотреть каналы ТВ и жители имели возможность получать все новости о жизни в нашей стране. Почему наше правительство решило что людям, живущим в приграничных районах, не нужно слушать и смотреть украинские каналы? Там у большинства людей доходы не позволяют иметь интернет, покупать спутниковое ТВ и новые телевизоры, компьютеры. Почему нельзя сделать хотя бы радиосигнал посильнее, что бы там были наши радиостанции, а не радио пшеков и Лукашенко? С 1 сентября на Волыни стал президент Лукашенко, а не Порошенко.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:01
1007qwert
Як прикольно виходить - були пшенко з Порошенко й Лукашенко, а залишились пшенко й Лукашенко.
Совпадєніє?! - Нє думаю.
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