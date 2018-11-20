Через новий закон в Україну не пустили понад 200...

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 лис, 2018 19:19
Здесь можно примерно рассчитать стоимость (средина страницы):
Додано: Сер 28 лис, 2018 05:31
Додано: Сер 28 лис, 2018 09:38
Додано: Сер 28 лис, 2018 09:47
Не хочет платить податки?Відмовтеся від пенсії(вашим батькам),школи,дитячого садка,субсидій,поліклініки,лікарні.заплатіть страховку 250S(як в США)-на авто,медичну 340S паркінг в дворі220S.І катайтеся на здоров'я.ще обслуговування,техогляд обов'язковий на сервісі(а не в вуйка в гаражі).Плата за утилізацію корита на євроблях-буде дорожчою за саме корито.
Додано: Сер 28 лис, 2018 11:20
Вот давно интересует вопрос: что сограждане подразумевают под "приемлемыми" ценами. Берем самый продаваемый в мире автомобиль-Тойота королла. Цена в Украине (официал) за модель с автоматом 1.6-559000грн. или 19600 долл.по курсу 28,5. Самые дешёвые автомобили, как известно, в ОАЭ и США. Смотрим цены в ОАЭ-такая же машина от 70900 AED или примерно 19400 долл. Дешевле аж на 1%!! Смотрим цену в США-авто 2.0 (у них не продают 1.6) стоит от 18700 долл. То есть разница с Украиной около 5% . И не буду вспоминать Данию, Израиль, Сингапур-кому интересно могут погуглить цены. Ну и лайфхак. 1-5% можно сторговать у менеджера автосалона или купить по акции (хоть на Новый год).
|