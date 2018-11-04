Про це повідомили в прес-службі Міністерства юстиції Росії на запит агентства Інтерфакс.
Дивися повний текст Москва відмовилася визнавати виграш Ощадбанку на $1,3 млрд.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 12:55
Москва відмовилася визнавати виграш Ощадбанку на $1,3 млрд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Москва відмовилася визнавати виграш Ощадбанку на $1,3 млрд.
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:58
У них другие планы.
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