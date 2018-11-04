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Москва відмовилася визнавати
виграш Ощадбанку на $1,3 млрд

Москва відмовилася визнавати виграш Ощадбанку на $1,3 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:55

Москва відмовилася визнавати виграш Ощадбанку на $1,3 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі Міністерства юстиції Росії на запит агентства Інтерфакс.

Дивися повний текст Москва відмовилася визнавати виграш Ощадбанку на $1,3 млрд.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:55

будут также начисляться проценты с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.
Можно лет 100 подождать и всю Россию забрать
yurii_kruhlov
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:58

У них другие планы. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/27/7199462/
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:59

Хто б сумнівався :/
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:15

Свинство... разрушить инфраструктуру, компании и отказываться принимать этот факт.
magneet
 
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