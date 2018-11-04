Про це повідомили в прес-службі Міністерства юстиції Росії на запит агентства Інтерфакс.
Дивися повний текст Москва відмовилася визнавати виграш Ощадбанку на $1,3 млрд.
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Додано: Вів 27 лис, 2018 12:55
Москва відмовилася визнавати виграш Ощадбанку на $1,3 млрд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Москва відмовилася визнавати виграш Ощадбанку на $1,3 млрд.
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:55
будут также начисляться проценты с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.
Можно лет 100 подождать и всю Россию забрать
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:58
У них другие планы.
Додано: Вів 27 лис, 2018 17:15
Свинство... разрушить инфраструктуру, компании и отказываться принимать этот факт.
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:48
Пусть вообще откажутся признавать окружающий мир.
Им же проще будет.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 28 лис, 2018 03:45
Re: Москва відмовилася визнавати виграш Ощадбанку на $1,3 мл
Ну так все верно. РФ не является участником гаагского суда, а потому судить ее там равносильно как судить в Украине. Просто не пойму на какой результат рассчитывали.
Додано: Сер 28 лис, 2018 05:40
в Украине прекрасно работает другой Сбербанк - 100% дочка Сбербанка РФ (основным акционером и учредителем Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации) и на его имущество и активы никто не требует наложить хотя бы обеспечительного ареста.
Ну не позерство?
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