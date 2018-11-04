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Москва відмовилася визнавати
виграш Ощадбанку на $1,3 млрд

Москва відмовилася визнавати виграш Ощадбанку на $1,3 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:55

Москва відмовилася визнавати виграш Ощадбанку на $1,3 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в прес-службі Міністерства юстиції Росії на запит агентства Інтерфакс.

Дивися повний текст Москва відмовилася визнавати виграш Ощадбанку на $1,3 млрд.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:55

будут также начисляться проценты с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.
Можно лет 100 подождать и всю Россию забрать
yurii_kruhlov
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:58

У них другие планы. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/11/27/7199462/
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:59

Хто б сумнівався :/
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 17:15

Свинство... разрушить инфраструктуру, компании и отказываться принимать этот факт.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:48

Пусть вообще откажутся признавать окружающий мир.
Им же проще будет.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 03:45

Re: Москва відмовилася визнавати виграш Ощадбанку на $1,3 мл

Ну так все верно. РФ не является участником гаагского суда, а потому судить ее там равносильно как судить в Украине. Просто не пойму на какой результат рассчитывали.
Blokinrollow
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 05:40

в Украине прекрасно работает другой Сбербанк - 100% дочка Сбербанка РФ (основным акционером и учредителем Сбербанка России является Центральный банк Российской Федерации) и на его имущество и активы никто не требует наложить хотя бы обеспечительного ареста.

Ну не позерство? :roll:
EKO
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 08:51

Re: Москва відмовилася визнавати виграш Ощадбанку на $1,3 мл

  Blokinrollow написав:Ну так все верно. РФ не является участником гаагского суда, а потому судить ее там равносильно как судить в Украине. Просто не пойму на какой результат рассчитывали.

Результат однаковий, що в наших судах, що в закордонних - арешт і конфіскація майна, яке на знаходиться на території, де визнається юрисдикція цих судів.
Інше питання, що виконати, в реалі, рішення суда важко, але не забуваємо про 3 мільярди Яника, тому може бути взаємозалік, коли держава Україна компенсує збитки Ощадбанку в рахунок цього боргу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 09:31

  yurii_kruhlov написав:будут также начисляться проценты с момента вынесения решения до момента фактической компенсации.
Можно лет 100 подождать и всю Россию забрать


Только после того, как у обезьяны отберут ядерную гранату. До тех пор они будут себя вести как гопники на приеме у Королевы Великобритании.
rjkz
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