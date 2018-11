Форуми / Форуми Дяді Саші

Ціни на нафту, газ, аналітика ринку енергетики, щоденна статистика і прогноз промислового виробництва. Енергетика і ціни на нафту - Підсумки дня.

Додано: Вів 27 лис, 2018 13:36 Итоги: Энергетика 27.11.18



По состоянию на 06.55 Киева стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,03% - до $60,54 за баррель.



Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,17%, до $51,5 за баррель.



После коррекционного роста на рынке нефти в понедельник инвесторы снова отыгрывают обеспокоенность вокруг риска избыточного предложения сырья на фоне увеличения добычи, запасов и замедления роста спроса. С пессимизмом участники торгов восприняли неофициальные данные о том, что добыча нефти в Саудовской Аравии в ноябре достигает рекордных 11,2 миллиона баррелей в день.



Продолжающееся снижение стоимости нефти происходит после неожиданно резкого и ярко выраженного изменения настроений инвесторов от опасений недостатка предложения к обеспокоенности относительно его возможного переизбытка и значительного замедления роста мировой экономики.



Цены на нефть выросли в понедельник после наиболее сильного снижения за три года.



Цены на нефть в понедельник выросли, после того, как на прошлой неделе было самое сильное дневное снижение примерно за три года. Инвесторы продолжают оценивать перспективы для предложения.



Январский фьючерс на нефть WTI на NYMEX на закрытие вырос на $1,30, или на 3,4%, до $52,12 за баррель.

В пятницу, во время сокращенной сессии, цена снизилась на 7,7% до $50,42, что стало самым резким снижением с 6 июля 2015 г. Уровень закрытия по ближайшему контракту был минимальным с 9 октября 2017 г.



Фьючерсы снижаются семь недель подряд. За неделю цена WTI снизилась на 10,6%.



Январский фьючерс на нефть Brent на ICE вырос на $2,10 доллара, или на 3,6%, до $60,90 за баррель, после снижения на 6,1% до $58,80 в пятницу. За неделю цена Brent снизилась на 12%.



Несмотря на частичное восстановления после значительного снижения на прошлой неделе, давление в сторону снижения сохраняется со стороны рост предложения и замедления роста спроса, что, как ожидается, приведёт к избытку предложения в следующем году.



«Рискованные» активы, такие как нефть и акции, которые также снизились на прошлой неделе, могут получить поддержку если встреча лидеров США и Китая на заседании G20 на этой неделе приведёт к прорыву по вопросу внешней торговли.

На рынке ожидают заседания ОПЕК 6 декабря. Картель может принять решение о корректировке предложения, но удержать цены от скачка выше, восстановив цели по добычи, установленные в 2016, сообщил Wall Street Journal со ссылкой на источники.



Сланцевый бум плодит терминалы на побережье Мексиканского залива.



Экспортная гонка в сланцевой отрасли США набирает обороты — по меньшей мере, девять запланированных к запуску терминалов будут бороться за очень маленький «кусок пирога».

В течение ближайших 18 месяцев новые терминалы в самом богатом сланцевом бассейне добавят 2 млн. баррелей нефти в день на побережье Мексиканского залива. Причем дополнительная нефть хлынет на рынок как раз в период, когда существующие терминалы в регионе Корпус-Кристи уже предлагают около 300 тыс. баррелей в день от неиспользованной мощности. Несколько новых терминалов планируются для загрузки одного супертанкера раз в два дня, вместительность каждого из которых составляет 2 млн. баррелей.



«Любой может построить терминал. Но важно то, что стоит за факторами, определяющими его успех», — отметил Джеймс Тиг, глава Enterprise Products Partners LP, одной компаний-экспортеров.



Другими словами, успех в этом бизнесе заключается не только в том, чтобы получить баррели, но и в том, чтобы их сбыть. С тех пор, как 40-летний мораторий на экспорт был отменен в конце 2015 года, экспорт нефти из Штатов взлетел почти до 2 млн. баррелей в день. Trafigura Group Ltd. и другие торговые дома воспользовались возможностью для экспорта этих поставок в Европу и Азию.

Нехватка трубопроводов, особенно в Пермском бассейне, ограничивает возможности экспорта на побережье. Сейчас, в ожидании запуска трех новых трубопроводов в 2019 году. Ряд компаний, включая Trafigura, наперебой строят планы по обеспечению рынка терминалами перед грядущим расширением экспортных возможностей.



Enbridge пока не раскрывает детали по строительству терминала Freeport в 175 милях к северо-востоку от Корпус-Кристи. Но, скорее всего, проект будет реализовываться через ее собственную магистральную нефтепроводную систему Seaway, которая простирается к югу от хаба в Кушинге, штат Оклахома, а также через нефтепровод Gray Oak, в котором компания владеет долей. В конечном итоге трубопровод будет проходить к юго-востоку от Мидленда, Техас (в центре Пермского бассейна) до терминала Freeport и порта Корпус-Кристи.



На сегодняшний день базирующаяся в Сингапуре Trafigura единственная компания, которая подала официальную заявку на разрешение строительства глубоководного терминала в регионе Корпус-Кристи. Дочка компании, Texas Gulf Terminals, будет транспортировать нефть одноточечную причальную систему, где раз в два дня будет загружаться один супертанкер.



Будучи первопроходцем, Trafigura также примет огонь на себя. Порт Корпус-Кристи нанял лоббиста, которому не нравится план, пишет издание the Caller Times. Предложение будет включать строительство наземного хранилища и вспомогательной передаточной станции. Львиная доля сырой нефти сейчас экспортируется из Хьюстона, где обширная сеть входящих трубопроводов, танкеров для хранения и просторная акватория порта в судоходном канале. Но активность в этом регионе может ограничить рост новых экспортных мощностей.



Так, Корпус-Кристи, уверенно растущий экспортный хаб, становится привлекательным объектом ля компаний. Многие новые запланированные нефтепроводы в Пермском бассейне, сходятся в этом месте, тем самым отодвигая «узкие места» к югу. И это веский довод в пользу строительства новых терминалов.

Предложение Trafigura — одно из пяти для Корпус-Кристи, где в 2019 году будут запущены три новых нефтепровода: Cactus II от компании Plains All-American Pipeline LP мощностью в 585 тыс. баррелей в день, EPIC line от Epic Midstream LLC мощностью в 600 тыс. баррелей и Grey Oak от Enbridge, Andeavor и Phillips 66. Пропускная мощность этого трубопровода составил порядка 900 тыс. баррелей в день.



Помимо Trafigura, на этот регион нацелены и другие компании, включая Magellan Midstream Partners LP, Carlyle Group LP, Buckeye Partners LP и Flint Hills Resources LLC. В свою очередь, Buckeye сообщает, что ее морской терминал — совместное предприятие с Phillips 66 и Andeavor, будет соединяться с Gray Oak. Тем временем Magellan вынашивает идею строительства собственного трубопровода, который будет пролегать от Кушинга через Хьюстон в Корпус-Кристи.

JupiterMLP решила последовать примеру Enbridge, предложив построить терминал в нескольких милях от Корпкс-Кристи. Ее проект в Браунсвилле, Техас (в 163 милях к югу от Корпус-Кристи) не имеет соединений с местными трубопроводами. Вместо этого компания планирует построить собственный нефтепровод, который будет простираться до Пермского бассейна.



«Чем больше загруженность трубопровода, тем дольше осуществляется транспортировка нефти», — полагает Том Рамси из JupiterMLP, по мнению которого, в расширении экспортных мощностей преуспеют две-три компании.



Европа договорилась с Израилем об альтернативе «Турецкому потоку».



У планов «Газпрома» по строительству южного газового коридора в Евросоюз, который сначала назывался «Южный поток», а затем был переформатирован в «Турецкий», появился крупный конкурент.



Израиль, Италия, Греция и Кипр достигли соглашения о строительстве трубопровода East Med, который будет загружен газом с месторождения «Левиафан» - крупнейшего газового открытия в 21-м веке с запасами в 3,5 трлн. кубометров.

Как сообщает The Times of Israel, эксперты ЕС дали положительное заключение проекту, планирование и техническое обоснование которого было профинансировано за счет бюджета Евросоюза.



Обязывающее межправительственное соглашение о строительстве будет подписано к февралю 2019 года, сообщил министр энергетики Израиля Юваль Штайниц.

Проект, который станет самым протяженным в мире глубоководным газопроводом, обойдется в $7 млрд. Его планируется проложить по дну Средиземного моря на глубине до 3000 метров от месторождений Израиля до Кипра, а оттуда - до Крита и через материковую часть Греции до Италии.

Мощность трубы составит 20 млрд. кубометров в год - вдвое больше, чем вторая нитка «Турецкого потока», конечной точкой которой, по изначальной задумке «Газпрома», также должна была стать Италия.

Прокладка займет около 4-5 лет, сообщил Штайниц. «Если все пойдет, как запланировано, мы рассчитываем, что в 2024-2025 году мы станем поставщиком энергетических ресурсов для Европы», - добавил он.





