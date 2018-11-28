Итоги: Мировой фондовый рынок 28.11.18

Фондовые индексы восстановились от раннего снижения во вторник, закрывшись с ростом, так как рост в так называемых оборонительных секторах помог компенсировать опасения, что краткосрочное решение по торговым спорам между США и Китаем останется недостижимым.
Индекс S&P500 поднялся на 8,75 пункта, или 0,3%, до 2,628,20, в лидерах роста был сектора здравоохранения, потребительских товаров и коммунальных услуг, которые предпочитаются инвесторами во времена экономической неопределенности.
Индекс Dow Jones вырос на 108,49 пункта, или 0,4%, до 24 748,73 пункта, а индекс Nasdaq Composite прибавил 0,85 пункта до 7 082,70 пункта.
«Психология является основной движущей силой рынка на рынке», - сказал Мэтт Ллойд, главный инвестиционный стратег Advisors Asset Management. - «Мы - кучка длиннохвостых кошек в комнате, полной качающихся стульев», ожидая, что самое худшее еще может произойти.
В то время как обостряющаяся торговая война может нанести ущерб некоторым корпоративным прибылям, - сказал Ллойд, - другие факторы, такие как низкий уровень безработицы, рост заработной платы и устойчивая глобальная экономика, о чем свидетельствуют 80% опросов менеджеров по закупкам во всем мире, должны перевесить имеющиеся проблемы.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 0,44% до уровне 24 748,734 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,33%, до 2 682,17 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 0,01% до 7 082,70 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок просел на рисках пролонгации падения цен на нефть и неважной статистике из Германии.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 просел на 0,20%, после роста на 1,23% в понедельник.
Появились сообщения, что итальянское правительство рассматривает снижение дефицита бюджета до 2% с 2,4% по плану, представленному ранее. Это было хорошо воспринято рынками и помогло росту акций финансового сектора, особенно в Италии. Остается неясным, будет ли этого достаточно для ЕС, который угрожал началось процедуры при нарушении бюджетных правил.
Позитив из Италии был нивелирован неважными новостями из Берлина.
Индекс делового климата в Германии ухудшился до 102,0 с 102,9 в октябре, сообщил институт Ifo. Аналитики ждали меньшего снижения в ноябре, до 102,3. Производители недовольны текущей ситуацией и отмечают ухудшение перспектив, компании с большей охотой готовы повышать цены. Видны признаки охлаждения экономики Германии. Институт Ifo опросил около 9000 компаний в производственном секторе, строительном, секторе услуг, торговле.
Индекс делового климата в Германии ухудшился до 102,0 с 102,9 в октябре, сообщил институт Ifo. Аналитики ждали меньшего снижения в ноябре, до 102,3. Производители недовольны текущей ситуацией и отмечают ухудшение перспектив, компании с большей охотой готовы повышать цены. Видны признаки охлаждения экономики Германии. Институт Ifo опросил около 9000 компаний в производственном секторе, строительном, секторе услуг, торговле.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 просел на 0,20%, после роста на 1,23% в понедельник.
Британский FTSE 100 понизился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 0,27% и составил 7 016,85 пункта.
Немецкий DAX просел на 0,40% до 11 309,11 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «минусе» на 0,24% — на отметке 4 983,15 пункта.
Азия
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно ростом индексов в ожидании саммита G20 в конце недели, на котором запланирована встреча лидеров США и Китая.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,05%, до 2601,74 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite вырос на 1,4%, до 1355,38 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,33%, до 26682,56 пункта, корейский KOSPI - на 0,42%, до 2108,22 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 1,02%, до 22177,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снизился на 0,06%, до 5725,1 пункта.
Инвесторы с оптимизмом ждут встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20, который пройдет в ближайшие выходные в Аргентине.
Главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил во вторник, что Трамп уверен, что Вашингтон и Пекин могут достичь более приемлемых условий сотрудничества в сфере торговли. Кудлоу отметил, что для достижения соглашения надо будет решить ряд вопросов, которые есть у США в отношении Китая.
В частности, это проблема кражи интеллектуальной собственности, принуждения к передаче технологий при производстве на территории КНР, высокие пошлины.
Пессимизм относительно перспектив торговой войны США и Китая уменьшается, поскольку, судя по всему, есть возможности для достижения соглашения.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: индексы Мосбиржи и РТС выросли к закрытию торговой сессии во вторник. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,31% - до 2338,71 пункта, РТС - на 1,33%, до 1098,59 пункта.
Доллар на Московской бирже по состоянию на 18.30 Киева торговался к рублю на уровне закрытия предыдущей сессии, по 67,1 RUB/USD., евро подешевел на 0,3%, до 75,76 RUB/EUR.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,26% - до $60,72 за баррель.
Бумаги Сбербанка подорожали на 1,34%, «Газпрома» — на 2,86%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,43%, «АЛРОСы» — на 0,55%, Московской биржи — снизились на 0,22%.
Как считают российские эксперты, реакция внешних рынков на провокацию ФСБ в Азовском море оказалась «незначительной», и российский фондовый рынок во вторник занялся коррекцией позиций. Индекс Мосбиржи на снижении эмоциональной премии за риск вернулся к 2 325 пунктам и консолидируется в коридоре 2 320—2 360 пунктов. Этот же торговый диапазон будет актуален на среду. Индекс РТС восстановился к 1 095 пунктам, но до возвращения в комфортные рамки среднесрочного диапазона 1 110—1 135 пунктов еще далеко.
Украина
Индекс цен на акции на торгах фондовой биржи ПФТС во вторник 27 ноября понизился на 2,86 пункта или на 0,49% до уровня 576,38 пунктов.
Объем торгов за день составил 627,696 млн. грн., акциями наторговали 8,64 млн. грн.
Как сообщалось, в понедельник 26 ноября ПФТС-индекс повысился на 1,32 пункта или на 0,23% до уровня 579,24 пунктов.
С начала 2018 года ПФТС-индекс повысился на 261,35 пунктов или на 82,95% с 315,06 пункта.
На протяжении 2017 года ПФТС-индекс повысился на 49,91 пунктов или на 18,82% с 265,15 пункта.
В течение 2016 года ПФТС-индекс повысился на 24,45 пунктов или на 10,16% с 240,70 пункта.
В течение 2015 года ПФТС-индекс снизился на 146,22 пунктов или на 37,79% с 386,92 пункта.
Всего за 2014 год, украинские биржевые индексы повысились: УБ - на 13,5%, ПФТС - на 28,75%, до 386,92 пунктов.
Вначале привычный антураж, на фоне которого прошла вчерашняя, 27 ноября, сессия в ПФТС.
Во-первых, основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют преимущественно положительную динамику во вторник, поддерживая оптимизм на американских площадках в предыдущий день торгов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 6.57 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,42% - до 2586,74 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,62%, до 1339,29 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index опускался на 0,09%, до 26352,56 пункта, южнокорейский KOSPI - рос на 0,62%, до 2095,87 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 повышался на 0,87%, до 5721,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 0,48%, до 21916,39 пункта.
Инвесторы в Азии во вторник с оптимизмом обратили внимание на то, что основные американские фондовые индексы днем ранее подскочили на 1,5-2% на фоне позитивного настроя в день онлайн-распродаж в США.
При этом ограничивают рост азиатских индексов новые заявления президента США Дональда Трампа по перспективам торговых отношений США и Китая.
В частности, в интервью газете Wall Street Journal он назвал «маловероятным» то, что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью $200 миллиардов с текущих 10% до 25%. Более того, он не исключил введения дополнительных пошлин на продукцию на сумму $267 миллиардов, если сделка с Китаем не будет заключена. По его словам, это могут быть пошлины в 10%. Теперь рынки ждут встречи лидеров США и Китая, которая должна состояться в рамках саммита G20 в конце текущей недели.
Старший аналитик валютного рынка Westpac Шон Кэллоу считает, что пессимистический взгляд Трампа на перспективы торгового соглашения с Китаем может подорвать оптимизм на фондовых рынках в начале недели.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественно ростом индексов перед саммитом G20 в конце недели, на котором запланирована встреча лидеров США и Китая, свидетельствуют данные бирж.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,04%, до 2674,68 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite вырос на 0,43%, до 1336,68 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,17%, до 26331,96 пункта, корейский KOSPI - вырос на 0,79%, до 2099,42 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 0,64%, до 21952,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - вырос на 1%, до 5728,3 пункта.
В центре внимания рынков по-прежнему находится саммит G20, который пройдет в Аргентине 30 ноября-1 декабря. Предполагается, что в рамках саммита состоится встреча лидеров США и Китая, которая может повлиять на дальнейшие торговые отношения между странами.
Определенное влияние на рыночные настроения оказали заявления президента США Дональда Трампа по перспективам торговых отношений США и Китая.
В частности, в интервью газете Wall Street Journal он назвал «маловероятным» то, что примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью $200 миллиардов с текущих 10% до 25%. Более того, он не исключил введения дополнительных пошлин на продукцию на сумму $267 миллиардов, если сделка с Китаем не будет заключена. По его словам, это могут быть пошлины в 10%.
В целом инвесторы в Азии во вторник с оптимизмом отреагировали на то, что основные американские фондовые индексы днем ранее подскочили на 1,5-2% на фоне позитивного настроя в день онлайн-распродаж в США.
В то же время восстановление на рынках США может оказаться вод вопросом, поскольку Трамп «возобновил свой конфронтационный подход перед встречей с лидером Китая на саммите G20». Не секрет, что заявления Трампа способствовали тому, что инвесторы стали проявлять осторожность в ходе торгов.
Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник снизился на 0,49% - до 576,38 пункта.
Торговый оборот на бирже составил 627,696 млн. грн., в том числе акциями - 8,64 млн. грн.
Среди индексных бумаг снизились в цене акции Укрнафты (-3,15%), Райффайзен Банка Аваль (-2,24%) и Центрэнерго (-0,05%).
Немного подорожали акции Донбассэнерго (+0,06%).
Номинальный индекс «Украинской биржи» просел на 1,97% - до 1738,25 пункта.
Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine во вторник повысился на 0,35% - до 449,34 пункта при объеме торгов 3,267 млн. злотых (24 млн. грн.).
В «индексной корзине» выросли в цене только акции «Астарты» (+0,7%).
Подешевели акции «Агротона» (-1,73%), агрохолдинга ИМК (-0,39%) и «Кернела» (-0,38%).
К полудню среды, 28 ноября, для нашей ПФТС сложился следующий антураж.
Во-первых, фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в среду в ожидании встречи лидеров США и Китая на предстоящем саммите G20.
По состоянию на 07.00 Киева индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite повышался на 0,86% - до 2596,84 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,95%, до 1349,42 пункта.
Гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 0,93% - до 26572,36 пункта, южнокорейский KOSPI - на 0,05%, до 2100,57 пункта.
Австралийский индекс S&P/ASX 200 опускался на 0,07% - до 5724,6 пункта, японский Nikkei 225 - рос на 1,14%, до 22204,79 пункта.
Участники торгов ждут саммита «большой двадцатки» (G20) в Аргентине 30 ноября - 1 декабря, в рамках которого должна состояться встреча президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином. Предполагается, что они обсудят существующие торговые противоречия между странами и могут выработать определенные решения.
Аналитики не ожидают заключения полноценного торгового соглашения между странами в рамках этой встречи, но видят возможность договоренностей, которые позволят сторонам разрешить конфликт после дополнительных переговоров. Все будет зависеть от комментариев после встречи.
Во-вторых, основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги среды преимущественно ростом индексов в ожидании саммита G20 в конце недели, на котором запланирована встреча лидеров США и Китая.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 1,05%, до 2601,74 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite вырос на 1,4%, до 1355,38 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,33%, до 26682,56 пункта, корейский KOSPI - на 0,42%, до 2108,22 пункта.
Японский Nikkei 225 прибавил 1,02%, до 22177,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - снизился на 0,06%, до 5725,1 пункта.
Инвесторы с оптимизмом ждут встречи президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20, который пройдет в ближайшие выходные в Аргентине.
Главный экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу заявил во вторник, что Трамп уверен, что Вашингтон и Пекин могут достичь более приемлемых условий сотрудничества в сфере торговли. Кудлоу отметил, что для достижения соглашения надо будет решить ряд вопросов, которые есть у США в отношении Китая.
В частности, это проблема кражи интеллектуальной собственности, принуждения к передаче технологий при производстве на территории КНР, высокие пошлины.
Пессимизм относительно перспектив торговой войны США и Китая уменьшается, поскольку, судя по всему, есть возможности для достижения соглашения.
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