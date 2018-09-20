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Прокуратура Данії пред'явила
Danske Bank попередні...

Прокуратура Данії пред'явила Danske Bank попередні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:15

Прокуратура Данії пред'явила Danske Bank попередні...

Пропонуємо до обговорення:
Влада Данії в середу пред'явила Danske Bank попередні звинувачення за чотирма пунктами порушення законодавства країни про боротьбу з відмиванням грошей в зв'язку з багаторічними порушеннями в естонському підрозділі.

Дивися повний текст Прокуратура Данії пред'явила Danske Bank попередні звинувачення у відмиванні грошей.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 12:15

Вот вам и Европа, вот вам и рыльце в пушку.
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