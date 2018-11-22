RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Кредитні та платіжні картки
/
Finance.ua: Кращі кредитні
картки для мандрівників

Finance.ua: Кращі кредитні картки для мандрівників
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:11

Finance.ua: Кращі кредитні картки для мандрівників

Пропонуємо до обговорення:
Картки для тих, хто часто буває за кордоном
За допомогою кредитної картки можна непогано заощадити на подорожах. «Фінанси.ua» вибрав найкращі картки для тих, хто любить їздити за кордон.

Дивися повний текст Кращі кредитні картки для мандрівників
D2
 
Повідомлень: 38
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:11

про пумб: снятие кредитных наличных - да, без комиссии, но прцент за пользование кредитными средствами при этом будет начисляться сразу, без льготного периода
maxicat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 01.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кредитні картки
Ірина_ » Вів 27 лис, 2018 15:00
6 465
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лис, 2018 13:16
Ірина_
Finance.ua: Безкоштовна розстрочка від monobank
D2 » Чет 22 лис, 2018 17:06
1 284
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лис, 2018 08:30
Aleksandr engineer
Finance.ua: Чи потрібна картка monobank? 1 ... 6, 7, 8
D2 » Сер 04 кві, 2018 15:25
71 29867
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лис, 2018 09:19
szolotareva858

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15607)
01.12.2018 22:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.