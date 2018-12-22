Картки для тих, хто часто буває за кордоном
За допомогою кредитної картки можна непогано заощадити на подорожах. «Фінанси.ua» вибрав найкращі картки для тих, хто любить їздити за кордон.
Дивися повний текст Кращі кредитні картки для мандрівників
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:11
Finance.ua: Кращі кредитні картки для мандрівників
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Дивися повний текст Кращі кредитні картки для мандрівників
Додано: Суб 01 гру, 2018 22:11
про пумб: снятие кредитных наличных - да, без комиссии, но прцент за пользование кредитными средствами при этом будет начисляться сразу, без льготного периода
Додано: Чет 06 гру, 2018 15:24
Можно попытаться снять и сразу же погасить )))) но всё равно попадёшь на комисс, так как не известно по какому курсу и когда спишут.
Додано: Пон 03 чер, 2019 23:49
В Кредит Дніпро програма накопичення балів "Політаємо зі сиаком" згорнута вже як півроку
Додано: Вів 04 чер, 2019 06:24
Re: Finance.ua: Кращі кредитні картки для мандрівників
Смс придет на списание, после этого погасить дело 5 минут. Можно кинуть примерную сумму заранее, даже если не успел, то на разницу % будут смешные.
Додано: Вів 04 чер, 2019 12:17
Почему дебетовые карты с кредитным лимитом у нас называют кредитными? По этим картам монобанка и Привата вы точно не забронируете авто за рубежом, потому что там требуют именные карты с кредитным БИНом, а эти карты дебетовые. Зачем предлагать их как карты для путешественников, чтобы потом у них были проблемы за границей?
Додано: Пон 24 чер, 2019 13:21
ПУМБ написал, что карты даются без справки о доходах, но справку требуют.
Додано: Сер 10 лип, 2019 18:31
По поводу невозможности аренды авто. Лично бронировал авто в Budget во Франции две недели назад с помощью дебетовой карты монобанка без эмбоссированого имени, которая еще и в добавок оформлена не на меня, а на жену))). Всем пофиг. Оформлял при наличии старых ламинированых прав. Никаких проблем.
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