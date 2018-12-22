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Finance.ua: Кращі кредитні
картки для мандрівників

Finance.ua: Кращі кредитні картки для мандрівників
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:11

Finance.ua: Кращі кредитні картки для мандрівників

Пропонуємо до обговорення:
Картки для тих, хто часто буває за кордоном
За допомогою кредитної картки можна непогано заощадити на подорожах. «Фінанси.ua» вибрав найкращі картки для тих, хто любить їздити за кордон.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 22:11

про пумб: снятие кредитных наличных - да, без комиссии, но прцент за пользование кредитными средствами при этом будет начисляться сразу, без льготного периода
maxicat
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 15:24

Можно попытаться снять и сразу же погасить )))) но всё равно попадёшь на комисс, так как не известно по какому курсу и когда спишут.
mikos
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 23:49

В Кредит Дніпро програма накопичення балів "Політаємо зі сиаком" згорнута вже як півроку
chieff
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 06:24

Re: Finance.ua: Кращі кредитні картки для мандрівників

mikos написав:Можно попытаться снять и сразу же погасить )))) но всё равно попадёшь на комисс, так как не известно по какому курсу и когда спишут.
Смс придет на списание, после этого погасить дело 5 минут. Можно кинуть примерную сумму заранее, даже если не успел, то на разницу % будут смешные.
qwe_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 12:17

Почему дебетовые карты с кредитным лимитом у нас называют кредитными? По этим картам монобанка и Привата вы точно не забронируете авто за рубежом, потому что там требуют именные карты с кредитным БИНом, а эти карты дебетовые. Зачем предлагать их как карты для путешественников, чтобы потом у них были проблемы за границей?
Hit777
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 13:21

ПУМБ написал, что карты даются без справки о доходах, но справку требуют.
ttv2019
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 18:31

По поводу невозможности аренды авто. Лично бронировал авто в Budget во Франции две недели назад с помощью дебетовой карты монобанка без эмбоссированого имени, которая еще и в добавок оформлена не на меня, а на жену))). Всем пофиг. Оформлял при наличии старых ламинированых прав. Никаких проблем.
sportshtany1
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