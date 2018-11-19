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Борги за комуналку зросли
на мільярд за місяць

Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 6789>
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:35

  ребе Нок написав:
  _hunter написав:>>> Так вот когда "спадкоемцы" переедут тогда и будет кому платить за квартиру.
Т.е. вы предлагаете поставщикам услуг "затянуть пояса" на десяток-другой лет? -- а деньги на резервы где брать предлагается?

>>> Но это всеравно не отменяет вопрос неадекватности коммунальных тарифов и бардака в ЖКХ.
А решение какое? -- тупо не платить? -- оригинально...

Предлагаю что система тарифов в которой тех кто может заплатить обдирают, а на тех кто не платит тихо забили чтобы не мешали обдирать первых - неправильная!
Но я подозреваю что ЖКХ уничтожается намеренно с целью дальнейшего распила по дешевке.

Вы что-то перепутали, похоже: "предлагаю" -- это набор шагов для исправления должен быть. Просто сказать "система не правильная" -- это как в том анекдоте про сову и мыше-ежиков...
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:35

jeugen ну вот видите - проблема системная а не отдельно одного ЖЭКа. Причем такой бардак со штатом, и не только, можно переносить и на другие структуры - полицию, ВУЗы, и даже армию. Но снова же есть в этом всем момент экономической ситуации в стране. Если этих людей уволить то им просто будет нечем заниматься, так как реальный сектор экономики очень маленький. Тот же пример как при януковиче набирали народ в ппсники просто чтобы занять людей и рисовать на этом какуюто экономику.
Востаннє редагувалось ребе Нок в Вів 04 гру, 2018 11:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:38

_hunter я не перепутал а даже мягко сказал. Для примера вы хотите жить в небоскребе на том месте где уже стоит хрущевка, ваше решение - построить прямо на крыше хрущевки небоскреб в 20 этажей. Вот я и говорю что это неправильно.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:43

_hunter "........А решение какое? -- тупо не платить? -- оригинально... Чё сразу в крайности..А про пояса затянуть поставщикам,это детям сказки.27лет кричат,что коммуналка(газопостачання,водоканалы,ЖКХ и т.д)убыточны и работают ниже рентабельности,а как передел,то горлянки готовы за этот "убыточный" кусок рвать друг другу.Сделай цену 4.8 за куб.и все в профите и деньги найдутся у всех.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:45

  ребе Нок написав:_hunter я не перепутал а даже мягко сказал. Для примера вы хотите жить в небоскребе на том месте где уже стоит хрущевка, ваше решение - построить на крыше хрущевки небоскреб в 20 этажей. Вот я и говорю что это неправильно.

Уже дважды кто-то "перенедопонял".

>>> ваше решение - построить на крыше хрущевки небоскреб
Это откуда такое получилось?

>>> Вот я и говорю что это неправильно.
Супер. Осталось сказать как нужно правильно. И желательно не аллегориями про хрущи/небоскребы...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 11:49

Re: Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

  _hunter написав:Уже дважды кто-то "перенедопонял".

Хорошо, подумаю как еще мне вам объяснить на третий раз.
ДС мне друг, но истина дороже
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:09

  ребе Нок написав:
  _hunter написав:Уже дважды кто-то "перенедопонял".

Хорошо, подумаю как еще мне вам объяснить на третий раз.

Все, закончился пафос? А как все начиналось... -- "я вас научу как жить привильно", "приду -- порядок наведу".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:16

_hunter
Сама система неправильная которая пытается управлять системой подконтрольной, отсюда постановка вопросов неправильная, решения неправильные, отсюда неправильные действия и отрицательный результат.
Как видишь я говорю о более высшем уровне проблемы. Так понятно?
ДС мне друг, но истина дороже
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:28

Re: Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

В секторе ЖКХ тотальная монополия вот и последствия. + админ запреты - например запрет на отключение от ЦО. С ОСББ тоже начинают вставлять палки в колеса- придумали какую то аттестацию руководителям. И наверняка платная..как люди могут бороться с этим беспределом - только неплатежами.
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Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 12:38

Так пенсионеров выселили. Что с остальными неплательщиками делать? А там должны быть чиновники, в т.ч. судьи, депутаты, прокуроры... Как будете их выселять? По суду там проблематично будет... + просто ребята с депозитами не платят. :mrgreen:
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