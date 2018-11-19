Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

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_hunter написав:>>> Так вот когда "спадкоемцы" переедут тогда и будет кому платить за квартиру. Т.е. вы предлагаете поставщикам услуг "затянуть пояса" на десяток-другой лет? -- а деньги на резервы где брать предлагается?
>>> Но это всеравно не отменяет вопрос неадекватности коммунальных тарифов и бардака в ЖКХ. А решение какое? -- тупо не платить? -- оригинально...
Предлагаю что система тарифов в которой тех кто может заплатить обдирают, а на тех кто не платит тихо забили чтобы не мешали обдирать первых - неправильная! Но я подозреваю что ЖКХ уничтожается намеренно с целью дальнейшего распила по дешевке.
Вы что-то перепутали, похоже: "предлагаю" -- это набор шагов для исправления должен быть. Просто сказать "система не правильная" -- это как в том анекдоте про сову и мыше-ежиков...
jeugen ну вот видите - проблема системная а не отдельно одного ЖЭКа. Причем такой бардак со штатом, и не только, можно переносить и на другие структуры - полицию, ВУЗы, и даже армию. Но снова же есть в этом всем момент экономической ситуации в стране. Если этих людей уволить то им просто будет нечем заниматься, так как реальный сектор экономики очень маленький. Тот же пример как при януковиче набирали народ в ппсники просто чтобы занять людей и рисовать на этом какуюто экономику.
Востаннє редагувалось ребе Нок в Вів 04 гру, 2018 11:45, всього редагувалось 1 раз.
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
_hunter я не перепутал а даже мягко сказал. Для примера вы хотите жить в небоскребе на том месте где уже стоит хрущевка, ваше решение - построить прямо на крыше хрущевки небоскреб в 20 этажей. Вот я и говорю что это неправильно.
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
_hunter "........А решение какое? -- тупо не платить? -- оригинально... Чё сразу в крайности..А про пояса затянуть поставщикам,это детям сказки.27лет кричат,что коммуналка(газопостачання,водоканалы,ЖКХ и т.д)убыточны и работают ниже рентабельности,а как передел,то горлянки готовы за этот "убыточный" кусок рвать друг другу.Сделай цену 4.8 за куб.и все в профите и деньги найдутся у всех.
ребе Нок написав:_hunter я не перепутал а даже мягко сказал. Для примера вы хотите жить в небоскребе на том месте где уже стоит хрущевка, ваше решение - построить на крыше хрущевки небоскреб в 20 этажей. Вот я и говорю что это неправильно.
Уже дважды кто-то "перенедопонял".
>>> ваше решение - построить на крыше хрущевки небоскреб Это откуда такое получилось?
>>> Вот я и говорю что это неправильно. Супер. Осталось сказать как нужно правильно. И желательно не аллегориями про хрущи/небоскребы...
_hunter Сама система неправильная которая пытается управлять системой подконтрольной, отсюда постановка вопросов неправильная, решения неправильные, отсюда неправильные действия и отрицательный результат. Как видишь я говорю о более высшем уровне проблемы. Так понятно?
ДС мне друг, но истина дороже порошенко вор коррупционер https://www.youtube.com/watch?v=kGxVneAhPqk
В секторе ЖКХ тотальная монополия вот и последствия. + админ запреты - например запрет на отключение от ЦО. С ОСББ тоже начинают вставлять палки в колеса- придумали какую то аттестацию руководителям. И наверняка платная..как люди могут бороться с этим беспределом - только неплатежами.
Так пенсионеров выселили. Что с остальными неплательщиками делать? А там должны быть чиновники, в т.ч. судьи, депутаты, прокуроры... Как будете их выселять? По суду там проблематично будет... + просто ребята с депозитами не платят.