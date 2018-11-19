RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Борги за комуналку зросли
на мільярд за місяць

Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:23

  ruvex написав:
  _hunter написав:
  ruvex написав:Перемога от ноября.
Новые факторы влияющие на субсидию и обязательны к декларированию.
1. Переводы из-за границы.
2. Неуплаченные алименты.
3. Подача документов о официальной работе за границей со всеми государствами, с которыми есть соглашение.

А в чем именно "перемога"? -- все, вроде, логично.

Объективности ради с этого нужно было начинать. Начали же с бюджетников работающих в стране и получающих от 4750.

Я, похоже, что-то пропустил: как/когда "начали" с бюджетников?
_hunter
 
Повідомлень: 857
З нами з: 22.03.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:45

  _hunter написав:
  ruvex написав:Перемога от ноября.
Новые факторы влияющие на субсидию и обязательны к декларированию.
1. Переводы из-за границы.
2. Неуплаченные алименты.
3. Подача документов о официальной работе за границей со всеми государствами, с которыми есть соглашение.

А в чем именно "перемога"? -- все, вроде, логично. Т.е. по ольгинским методичкам это "зрадой" называть нужно...


Субсидии до сих пор не появились в платежках за ноябрь которые уже начали приходить. Хотя прислали письмо что субсидия назначена с октября. В октябрьских платежках их тоже не было.
Если этот случай - пенсионерка прописанная одна в однокомнатной квартире с пенсией в 3000грн не пройдет - то в этой стране решили лишить субсидий ВСЕХ
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
Повідомлень: 248
З нами з: 29.05.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 18:54

Re: Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

  shapo написав:Субсидии до сих пор не появились в платежках за ноябрь
в кабинах видны,есть и на сайте https://subsidii.ioc.gov.ua/search/
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1909
З нами з: 03.12.14
Подякував: 185 раз.
Подякували: 223 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 гру, 2018 19:06

  Мизантрóп написав:
  shapo написав:Субсидии до сих пор не появились в платежках за ноябрь
в кабинах видны,есть и на сайте https://subsidii.ioc.gov.ua/search/

Там вообще чушь - написано что с октября субсидия не назначена хотя получил письмо от 07.11.2018 от районного отдела субсидий, что субсидия назначена за октябрь 2018, а о назначении с ноября на весь отопительный сезон уведомят позже.
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
Повідомлень: 248
З нами з: 29.05.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко затвердив угоду з ЄС про €1 мільярд допомоги
R2 » П'ят 16 лис, 2018 20:32
8 670
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 лис, 2018 15:38
ruvex
У Грузії перед голосуванням спишуть проблемні борги 600...
R2 » Пон 19 лис, 2018 18:04
1 164
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лис, 2018 18:04
vitali_kalinin
Як платити комуналку: у КМДА виклали докладну інструкцію...
R2 » Пон 19 лис, 2018 09:15
2 140
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лис, 2018 09:45
морда

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (10774)
04.12.2018 19:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.