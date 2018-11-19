Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

Додано: Сер 05 гру, 2018 01:14

_hunter написав: kalinavalera1 написав: p_a_l написав: У вас возможно трехкомнатная без счетчиков на дом. Такие цены мне мои знакомые тоже озвучивали. Однокомнатная 35 метров с общим счетчиком на дом в прошлом сезоне около 800 грн обходилась по отоплению. Это по моей памяти, может и больше, не хочу рыться в бумаг У вас возможно трехкомнатная без счетчиков на дом. Такие цены мне мои знакомые тоже озвучивали. Однокомнатная 35 метров с общим счетчиком на дом в прошлом сезоне около 800 грн обходилась по отоплению. Это по моей памяти, может и больше, не хочу рыться в бумаг

У нас двушка - но не хрущевка. 60м2. На 2 человек. счетчик на дом есть.30% соседей поставили себе автономное отопление, это удорожает тем - кто не отрезался от общего отопления. А отрезаться уже нельзя - лимит исчерпан. У нас двушка - но не хрущевка. 60м2. На 2 человек. счетчик на дом есть.30% соседей поставили себе автономное отопление, это удорожает тем - кто не отрезался от общего отопления. А отрезаться уже нельзя - лимит исчерпан.

Какой еще лимит? -- от отопления или парадное отключается или дом целиком. Какой еще лимит? -- от отопления или парадное отключается или дом целиком.

У нас в Днепре установлен лимит - на отключение от центрального отопления в многоквартирном доме, и переход на личные газовые котлы. Не более 30%. Что бы дом платил дань в " Теплосеть". Что касается " всего дома" отключиться - то не все хотят. Ведь есть пенсионеры , им не оплатить устанвку индивидуального котла. А 30% самых обеспеченных уж их оплатило, и им тем более без разницы.Рад , что вы не стали мне возражать, про пенсов - а то такие оскорбления в их адрес - они нахлебники , и попрошайки и нищме и подачки им и тп. --- а ведь они построили инфраструктуру Украины - все - чем мы пользуемся и сегодня. Тут скорее претензии к новому поколению и к новой власти = и больницы , и школы , и поликлиники , и театры - могло бы строить новое поколение и новая власть и все это более продвинутое и с новыми технологиями. Но ведь ничего не строится для украинцев , для государства ?Пенсы вполне заслужили - по крайней мере , пенсы , которые отработали в СССР хоть сколько -то лет 5 пусть минимум - они оставили нам огромное наследие, и заслужили бесплатную коммуналку , тем более, что это они построили котельные и теплосети, водоканал и канализацию и ГТС Украины в целом. По честному - все эти фирмы им принадлежат. Что касается пенсов Самостийной и незалежной Украины - то они никому никакого наследия не оставят. Кроме огромадных долгов - которые вешают на своих детей и внуков с особым цинизмом, уничтоженные вырубленные леса ,разграбленный янтарь, испорченную и убитую захоронением ядерных отходов из ЕС экологию ( договор работает такой, в тихую), то есть системный рост онкологии у населения , проданную землю.Таких стариков от новой Украины - нужно жалеть - и давать подачки, но по-любому и таких тоже содержать. Кроме уголовников - алкашей и тп. Но такие редко долго живут.