Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

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ruvex написав:Перемога от ноября. Новые факторы влияющие на субсидию и обязательны к декларированию. 1. Переводы из-за границы. 2. Неуплаченные алименты. 3. Подача документов о официальной работе за границей со всеми государствами, с которыми есть соглашение.
А в чем именно "перемога"? -- все, вроде, логично.
Объективности ради с этого нужно было начинать. Начали же с бюджетников работающих в стране и получающих от 4750.
Я, похоже, что-то пропустил: как/когда "начали" с бюджетников?
ruvex написав:Перемога от ноября. Новые факторы влияющие на субсидию и обязательны к декларированию. 1. Переводы из-за границы. 2. Неуплаченные алименты. 3. Подача документов о официальной работе за границей со всеми государствами, с которыми есть соглашение.
А в чем именно "перемога"? -- все, вроде, логично. Т.е. по ольгинским методичкам это "зрадой" называть нужно...
Субсидии до сих пор не появились в платежках за ноябрь которые уже начали приходить. Хотя прислали письмо что субсидия назначена с октября. В октябрьских платежках их тоже не было. Если этот случай - пенсионерка прописанная одна в однокомнатной квартире с пенсией в 3000грн не пройдет - то в этой стране решили лишить субсидий ВСЕХ
Там вообще чушь - написано что с октября субсидия не назначена хотя получил письмо от 07.11.2018 от районного отдела субсидий, что субсидия назначена за октябрь 2018, а о назначении с ноября на весь отопительный сезон уведомят позже.
ruvex написав:Перемога от ноября. Новые факторы влияющие на субсидию и обязательны к декларированию. 1. Переводы из-за границы. 2. Неуплаченные алименты. 3. Подача документов о официальной работе за границей со всеми государствами, с которыми есть соглашение.
А в чем именно "перемога"? -- все, вроде, логично. Т.е. по ольгинским методичкам это "зрадой" называть нужно...
Субсидии до сих пор не появились в платежках за ноябрь которые уже начали приходить. Хотя прислали письмо что субсидия назначена с октября. В октябрьских платежках их тоже не было. Если этот случай - пенсионерка прописанная одна в однокомнатной квартире с пенсией в 3000грн не пройдет - то в этой стране решили лишить субсидий ВСЕХ
Потому, что многим пришли субс. листы с расчетом, в котором написано, что субсидия на октябрь 0, но с рассчитанным обязательным платежом. По разъяснениям, оказывается субсидия назначена, но за октябрь месяц министерство согласно правил считает, что заявителю хватает средств оплатить самостоятельно. Несогласные могут обращаться в суд. На ресурсе https://subsidii.ioc.gov.ua/search/ уже больше трех недель по городу все переведено в "Не діюча".
shapo написав: Субсидии до сих пор не появились в платежках за ноябрь которые уже начали приходить. Хотя прислали письмо что субсидия назначена с октября. В октябрьских платежках их тоже не было. Если этот случай - пенсионерка прописанная одна в однокомнатной квартире с пенсией в 3000грн не пройдет - то в этой стране решили лишить субсидий ВСЕХ
Потому, что многим пришли субс. листы с расчетом, в котором написано, что субсидия на октябрь 0, но с рассчитанным обязательным платежом. По разъяснениям, оказывается субсидия назначена, но за октябрь месяц министерство согласно правил считает, что заявителю хватает средств оплатить самостоятельно. Несогласные могут обращаться в суд. На ресурсе https://subsidii.ioc.gov.ua/search/ уже больше трех недель по городу все переведено в "Не діюча".
Нет. Пришло письмо с назначенной суммой субсидии за октябрь. Но в ноябрьской платёжке её нет
_hunter написав:Я, похоже, что-то пропустил: как/когда "начали" с бюджетников?
Заполняю пробел. Областной центр, университет. ЗП 3950+4400+ребенок, 2-ка ~65 метров, оплата - 3060 за все. Субсидия не положена. В прошлом году была 140 грн, всего. C 01.12.2018 по 31.12.2018 прожиточный станет - 1853, узнаю, что это изменит для людей.
p_a_l написав:У вас возможно трехкомнатная без счетчиков на дом. Такие цены мне мои знакомые тоже озвучивали. Однокомнатная 35 метров с общим счетчиком на дом в прошлом сезоне около 800 грн обходилась по отоплению. Это по моей памяти, может и больше, не хочу рыться в бумаг
У нас двушка - но не хрущевка. 60м2. На 2 человек. счетчик на дом есть.30% соседей поставили себе автономное отопление, это удорожает тем - кто не отрезался от общего отопления. А отрезаться уже нельзя - лимит исчерпан.
Какой еще лимит? -- от отопления или парадное отключается или дом целиком.
У нас в Днепре установлен лимит - на отключение от центрального отопления в многоквартирном доме, и переход на личные газовые котлы. Не более 30%. Что бы дом платил дань в " Теплосеть". Что касается " всего дома" отключиться - то не все хотят. Ведь есть пенсионеры , им не оплатить устанвку индивидуального котла. А 30% самых обеспеченных уж их оплатило, и им тем более без разницы. Рад , что вы не стали мне возражать, про пенсов - а то такие оскорбления в их адрес - они нахлебники , и попрошайки и нищме и подачки им и тп. --- а ведь они построили инфраструктуру Украины - все - чем мы пользуемся и сегодня. Тут скорее претензии к новому поколению и к новой власти = и больницы , и школы , и поликлиники , и театры - могло бы строить новое поколение и новая власть и все это более продвинутое и с новыми технологиями. Но ведь ничего не строится для украинцев , для государства ? Пенсы вполне заслужили - по крайней мере , пенсы , которые отработали в СССР хоть сколько -то лет 5 пусть минимум - они оставили нам огромное наследие, и заслужили бесплатную коммуналку , тем более, что это они построили котельные и теплосети, водоканал и канализацию и ГТС Украины в целом. По честному - все эти фирмы им принадлежат. Что касается пенсов Самостийной и незалежной Украины - то они никому никакого наследия не оставят. Кроме огромадных долгов - которые вешают на своих детей и внуков с особым цинизмом, уничтоженные вырубленные леса ,разграбленный янтарь, испорченную и убитую захоронением ядерных отходов из ЕС экологию ( договор работает такой, в тихую), то есть системный рост онкологии у населения , проданную землю. Таких стариков от новой Украины - нужно жалеть - и давать подачки, но по-любому и таких тоже содержать. Кроме уголовников - алкашей и тп. Но такие редко долго живут.
_hunter написав:Вот только все растущие пробки на дорогах с этим мало коррелируются.Про подачку вы, недопоняли -- в том топике был какой-то странный пассаж про непонятную "гордость", запрещающую получать деньги из любых источников, кроме гос-бюджета.Я не понял -- они все это строили чисто "за еду" + "за уважение"? И больше ни копейки не получили?И сколько именно _вы_ "им" (список, кстати, у вас есть?) должны? -- план выплат есть?
Вот растущие пробки это и есть вопиющая нищета, не смешите = дети украинских пенсионеров - промышляют вывозом мусора из ЕС и захламлением Украины отходами автопрома из ЕС. Утилизация авто стоит серьезных денег. А тут находятся такие , что сами за свой счет вывозят автомусор из ЕС и сами его потом.... бросают на улицах, и уничтожают нашу экологию.
И кстати у нас в Днепре нет пробок - а город Днепр - единственный кто сегодня значительно наполняет бюджет, где еще не всю промышленность убили. Только работяги копейки зарабатывают у нас и у каждого семья, старики, дети , внуки.