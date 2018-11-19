Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

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shapo Серйозно? Тобто ти культурну спадщину не вважаєш інфраструктурою? Чи можливо вивезення промисловості з України на Урал під час 2-ї світової не було? А що ж тоді робили з 45-го по 65-й? По полям з кіньми та візочками бігали? І це я не про населення загалом, це я про владу. Скільки я себе пам*ятаю СРСР - стільки там і крали. Адже, якщо вор та брехун створює державу - по іншому і бути не може.
jeugen написав:shapo Серйозно? Тобто ти культурну спадщину не вважаєш інфраструктурою? Чи можливо вивезення промисловості з України на Урал під час 2-ї світової не було? А що ж тоді робили з 45-го по 65-й? По полям з кіньми та візочками бігали? І це я не про населення загалом, це я про владу. Скільки я себе пам*ятаю СРСР - стільки там і крали. Адже, якщо вор та брехун створює державу - по іншому і бути не може.
Какое еще культурное наследство когда речь идет о системе отопления ЖКХ. Сколько в Киеве жило перед войной и чем отапливались дома? Был в них газ и т.д.?
І так. Виходячи зі статті красти в достатньо великих об*ємах почали в районі 70-х років. Тепер про труби в бетонних коробах - там чітко сказано що ізоляція мала бути, а по факту, як я бачив на власні очі - навіть залишків цієї не було. Якщо тебе цікавлять факти - то короб без ізоляції знаходиться за адресою вул. Захарівська 3. Зі сторони вул. Теліги.
jeugen написав:достатньо великих об*ємах почали в районі 70-х років. Тепер про труби в бетонних коробах - там чітко сказано що ізоляція мала бути, а по факту, як я бачив на власні очі - навіть залишків цієї не було. Якщо тебе цікавлять факти - то короб без ізоляції знаходиться за адресою вул. Захарівська 3. Зі сторони вул. Теліги.
Послушай,ну не лезь ты туда где мало смыслишь. Откуда я знаю что там за канал. В статье написано про непроходной канал. Если на твоей улице полу- или проходной канал, то изолируется верхняя поверхность крыши канала, а не сама труба.