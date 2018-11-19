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Борги за комуналку зросли
на мільярд за місяць

Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:01

shapo
Серйозно?
Тобто ти культурну спадщину не вважаєш інфраструктурою? Чи можливо вивезення промисловості з України на Урал під час 2-ї світової не було? А що ж тоді робили з 45-го по 65-й? По полям з кіньми та візочками бігали? І це я не про населення загалом, це я про владу.
Скільки я себе пам*ятаю СРСР - стільки там і крали. Адже, якщо вор та брехун створює державу - по іншому і бути не може.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:55

  jeugen написав:shapo
Серйозно?
Тобто ти культурну спадщину не вважаєш інфраструктурою? Чи можливо вивезення промисловості з України на Урал під час 2-ї світової не було? А що ж тоді робили з 45-го по 65-й? По полям з кіньми та візочками бігали? І це я не про населення загалом, це я про владу.
Скільки я себе пам*ятаю СРСР - стільки там і крали. Адже, якщо вор та брехун створює державу - по іншому і бути не може.


Какое еще культурное наследство когда речь идет о системе отопления ЖКХ. Сколько в Киеве жило перед войной и чем отапливались дома? Был в них газ и т.д.?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:12

Re: Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

  shapo написав:Какое еще культурное наследство когда речь идет о системе отопления ЖКХ. Сколько в Киеве жило перед войной и чем отапливались дома? Был в них газ и т.д.?

Я думав ми вже перейшли на більш глобальну тему.
А що до ЖКХ - то каналізація, водопостачання та електроенергія мали бути.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 11:22

  jeugen написав:Я думав ми вже перейшли на більш глобальну тему.
А що до ЖКХ - то каналізація, водопостачання та електроенергія мали бути.

http://energetika.in.ua/ru/books/book-3 ... tion-5/5-1 -почитай и включай мозги прежде чем обвинять совок
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:15

  shapo написав:
  jeugen написав:Я думав ми вже перейшли на більш глобальну тему.
А що до ЖКХ - то каналізація, водопостачання та електроенергія мали бути.

http://energetika.in.ua/ru/books/book-3 ... tion-5/5-1 -почитай и включай мозги прежде чем обвинять совок

І так. Виходячи зі статті красти в достатньо великих об*ємах почали в районі 70-х років. Тепер про труби в бетонних коробах - там чітко сказано що ізоляція мала бути, а по факту, як я бачив на власні очі - навіть залишків цієї не було. Якщо тебе цікавлять факти - то короб без ізоляції знаходиться за адресою вул. Захарівська 3. Зі сторони вул. Теліги.
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:51

  jeugen написав:достатньо великих об*ємах почали в районі 70-х років. Тепер про труби в бетонних коробах - там чітко сказано що ізоляція мала бути, а по факту, як я бачив на власні очі - навіть залишків цієї не було. Якщо тебе цікавлять факти - то короб без ізоляції знаходиться за адресою вул. Захарівська 3. Зі сторони вул. Теліги.

Послушай,ну не лезь ты туда где мало смыслишь.
Откуда я знаю что там за канал. В статье написано про непроходной канал. Если на твоей улице полу- или проходной канал, то изолируется верхняя поверхность крыши канала, а не сама труба.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:26

И они еще увеличатся. За последнее время цена газа увеличилась, ввели коэффициент приведения к норме, пересчитали задним числом норму и накинули еще долгов.

Кабінет Міністрів України протягом останніх років прийняв ряд необґрунтованих рішень щодо встановлення занижених норм споживання газу для побутових споживачів, які не мають лічильників. Ці рішення були скасовані судом. Так, Постанови Кабінету Міністрів №203 та 204 від 23.03.2016 року скасовані в судовому порядку Постановою Верховного суду від 27 листопада 2018 року у справі № 826/2507/18 від 30.05.2018 року.

Зважаючи на встановлену Верховним судом нечинність вказаних постанов, для споживачів, які не мають приладів обліку газу, в платіжках за листопад 2018 року застосовуються норми споживання газу на рівні:
Вид споживання Норма споживання, м.куб.
Плита газова за наявності централізованого гарячого водопостачання 9,8 м3 на 1 ос
Плита газова у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача 18,3 м3 на 1 ос
Плита газова та водонагрівач 23,6 м3 на 1 ос
Опалення 11,0 м3 на 1 м2 оп.площі

За період застосування занижених норм споживання у 2015 – 2018 роках за Вашим особовим рахунком накопичилась заборгованість в сумі ХХХХ грн.

Ми з розумінням ставимось до ситуації, що склалася та повідомляємо, що вказана заборгованість не підлягає негайній сплаті. Сподіваємось, що найближчим часом Урядом будуть розроблені механізми врегулювання цієї заборгованості.

В итоге, можно каждый раз пересчитывать многолетние объемы и получать каждый раз профит, плюс можно еще и отменить срок давности, почему бы и нет...
Тем более, что всех устраивает подобное надувательство.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:29

  ruvex написав:В итоге, можно каждый раз пересчитывать многолетние объемы и получать каждый раз профит, плюс можно еще и отменить срок давности, почему бы и нет...
Тем более, что всех устраивает подобное надувательство.

Никто особо и не возмущается, не выходит на Майдан
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:38

  Вкладчик1234 написав:
  ruvex написав:В итоге, можно каждый раз пересчитывать многолетние объемы и получать каждый раз профит, плюс можно еще и отменить срок давности, почему бы и нет...
Тем более, что всех устраивает подобное надувательство.

Никто особо и не возмущается, не выходит на Майдан

Если бы тогда не было того финансирования которое было, никто бы тоже не вышел. Причем тогда положение, каждого второго украинца не было подобным и без ближайших перспектив на улучшение. Я не беру во внимание западную часть, которая вся сидит за границей и в которую на днях приезжал гарант за поддержкой.
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:18

  jeugen написав:
  shapo написав:Какое еще культурное наследство когда речь идет о системе отопления ЖКХ. Сколько в Киеве жило перед войной и чем отапливались дома? Был в них газ и т.д.?

Я думав ми вже перейшли на більш глобальну тему.
А що до ЖКХ - то каналізація, водопостачання та електроенергія мали бути.

Всем, кто считает, что нынешнее ЖКХ не отвечает современным требованиям - очень советую внимательно прочитать о том, как живут зимой почти 1,4 млрд. человек.
Ходя свежемороженый
Как жители Поднебесной встречают зимние холода
https://fergana.agency/articles/103318/
Может все не так уж и плохо?
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