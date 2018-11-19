Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць

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Волгарь написав:Всем, кто считает, что нынешнее ЖКХ не отвечает современным требованиям - очень советую внимательно прочитать о том, как живут зимой почти 1,4 млрд. человек. Ходя свежемороженый Как жители Поднебесной встречают зимние холода https://fergana.agency/articles/103318/ Может все не так уж и плохо?
Племяннмца была в Перу. там в Андах при -20 град никакого отопления нет, спят в одежде под одеялами все вместе. Может, с них тоже брать пример?
Волгарь написав:Всем, кто считает, что нынешнее ЖКХ не отвечает современным требованиям - очень советую внимательно прочитать о том, как живут зимой почти 1,4 млрд. человек. Ходя свежемороженый Как жители Поднебесной встречают зимние холода https://fergana.agency/articles/103318/ Может все не так уж и плохо?
Племяннмца была в Перу. там в Андах при -20 град никакого отопления нет, спят в одежде под одеялами все вместе. Может, с них тоже брать пример?
Так для чиновников это просто мечта, оплату конечно же повысят, а в остальном примут в реализацию.
Волгарь написав:Всем, кто считает, что нынешнее ЖКХ не отвечает современным требованиям - очень советую внимательно прочитать о том, как живут зимой почти 1,4 млрд. человек. Ходя свежемороженый Как жители Поднебесной встречают зимние холода https://fergana.agency/articles/103318/ Может все не так уж и плохо?
Племяннмца была в Перу. там в Андах при -20 град никакого отопления нет, спят в одежде под одеялами все вместе. Может, с них тоже брать пример?
Не стоит. Но необходимо четко понимать, что тепловой комфорт, который мы считаем самим собой разумеющимся - недостижимая роскошь для большинства населения планеты.
Волгарь написав:Не стоит. Но необходимо четко понимать, что тепловой комфорт, который мы считаем самим собой разумеющимся - недостижимая роскошь для большинства населения планеты.
Не считаю свой тепловой комфорт в +17 - + 18 роскошью, при приходящих счетах, невозможности что-то доказать (так как для комиссии сразу поднимают температуру теплоносителя) и невозможностью отказаться от подобного чуда.
Волгарь написав:Не стоит. Но необходимо четко понимать, что тепловой комфорт, который мы считаем самим собой разумеющимся - недостижимая роскошь для большинства населения планеты.
Не считаю свой тепловой комфорт в +17 - + 18 роскошью, при приходящих счетах, невозможности что-то доказать (так как для комиссии сразу поднимают температуру теплоносителя) и невозможностью отказаться от подобного чуда.
Если теплоноситель подается с t ниже 60-ти градусов (на радиаторе можно безболезненно держать руку), то решить проблему реально тяжело. Но в общем случае: - замена окон. - увеличение количества секций радиаторов (нормально соотношение - 1 кВт мощности отопления на 25 м3 внутреннего пространства, т.е. 6-7 секций с межцентровым расстоянием 500 мм) - утепление стен изнутри или снаружи.