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Борги за комуналку зросли
на мільярд за місяць

Борги за комуналку зросли на мільярд за місяць
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:03

  Волгарь написав:Всем, кто считает, что нынешнее ЖКХ не отвечает современным требованиям - очень советую внимательно прочитать о том, как живут зимой почти 1,4 млрд. человек.
Ходя свежемороженый
Как жители Поднебесной встречают зимние холода
https://fergana.agency/articles/103318/
Может все не так уж и плохо?


Племяннмца была в Перу. там в Андах при -20 град никакого отопления нет, спят в одежде под одеялами все вместе.
Может, с них тоже брать пример?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:09

  shapo написав:
  Волгарь написав:Всем, кто считает, что нынешнее ЖКХ не отвечает современным требованиям - очень советую внимательно прочитать о том, как живут зимой почти 1,4 млрд. человек.
Ходя свежемороженый
Как жители Поднебесной встречают зимние холода
https://fergana.agency/articles/103318/
Может все не так уж и плохо?


Племяннмца была в Перу. там в Андах при -20 град никакого отопления нет, спят в одежде под одеялами все вместе.
Может, с них тоже брать пример?


Так для чиновников это просто мечта, оплату конечно же повысят, а в остальном примут в реализацию.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:10

  shapo написав:
  Волгарь написав:Всем, кто считает, что нынешнее ЖКХ не отвечает современным требованиям - очень советую внимательно прочитать о том, как живут зимой почти 1,4 млрд. человек.
Ходя свежемороженый
Как жители Поднебесной встречают зимние холода
https://fergana.agency/articles/103318/
Может все не так уж и плохо?


Племяннмца была в Перу. там в Андах при -20 град никакого отопления нет, спят в одежде под одеялами все вместе.
Может, с них тоже брать пример?

Не стоит. Но необходимо четко понимать, что тепловой комфорт, который мы считаем самим собой разумеющимся - недостижимая роскошь для большинства населения планеты.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:14

  Волгарь написав:Не стоит. Но необходимо четко понимать, что тепловой комфорт, который мы считаем самим собой разумеющимся - недостижимая роскошь для большинства населения планеты.

Не считаю свой тепловой комфорт в +17 - + 18 роскошью, при приходящих счетах, невозможности что-то доказать (так как для комиссии сразу поднимают температуру теплоносителя) и невозможностью отказаться от подобного чуда.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:40

  ruvex написав:
  Волгарь написав:Не стоит. Но необходимо четко понимать, что тепловой комфорт, который мы считаем самим собой разумеющимся - недостижимая роскошь для большинства населения планеты.

Не считаю свой тепловой комфорт в +17 - + 18 роскошью, при приходящих счетах, невозможности что-то доказать (так как для комиссии сразу поднимают температуру теплоносителя) и невозможностью отказаться от подобного чуда.

Если теплоноситель подается с t ниже 60-ти градусов (на радиаторе можно безболезненно держать руку), то решить проблему реально тяжело.
Но в общем случае:
- замена окон.
- увеличение количества секций радиаторов (нормально соотношение - 1 кВт мощности отопления на 25 м3 внутреннего пространства, т.е. 6-7 секций с межцентровым расстоянием 500 мм)
- утепление стен изнутри или снаружи.
Волгарь
 
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