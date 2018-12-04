Итоги: Мировой фондовый рынок 04.12.18

Фондовые индексы США резко выросли в понедельник после того, как рынок оптимистически отреагировал на достигнутую временную сделку между США и Китаем в минувшие выходные.
Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил около 290 пунктов, или 1,1%, до 25 826 пункта, торгуясь с ростом на 442 пункта в начале торгов. Индекс S&P500 закрылся с ростом на 1,1% до 2 790 пункта, лидером роста был энергетический сектор на фоне роста фьючерсов на нефть.
Индекс Nasdaq Composite увеличился на 1,5% до 7 442 пункта.
Тем не менее, падение доходности 10-летних казначейских облигаций до менее 3% в пятницу может отражать некоторые опасения относительно перспектив достижения твердого соглашения между Китаем и США в 90-дневный период с 1 января, а также перспективы национальной экономики, поскольку Федеральная резервная система пытается нормализовать политику процентных ставок.
По итогам переговоров c китайским лидером Си Цзиньпином в Аргентине президент США Дональд Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины на китайский импорт с 10 до 25%. Однако Вашингтон предупредил, что если в следующие 90 дней не будут достигнуты соглашения по ряду торговых вопросов, пошлины увеличатся до ранее запланированной отметки.
Ранее в понедельник министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что надеется на скорое заключение «настоящего» торгового соглашения с Китаем после того, как тот заявил о готовности пойти на уступки по некоторым ключевым вопросам.
По мнению эксперта Pepperstone Криса Уэстона, рынки испытывают «огромное облегчение» в связи с договоренностями США и Китая. Как долго это продлится, будет зависеть от экономических данных и новостей от ОПЕК, сказал он.
Кроме того, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в ноябре вырос до 59,3% - с 57,7% в октябре, тогда как аналитики ожидали снижения индикатора до 57,6%.
В понедельник компания Amazon на некоторое время выходила на первое место на капитализации, обогнав Microsoft и Apple. Однако к закрытию бирж Apple вернула себе первое место: по итогам дня капитализация Amazon составляла $865,64 миллиарда, Apple - $875,81 миллиарда, а Microsoft - $858,815 миллиарда.
На прошлой неделе Microsoft в ходе торгов впервые за восемь лет обгоняла Apple по общей рыночной стоимости.
Промышленный индекс Dow Jones повысился на 1,13% до уровня 25 826,43 пункта.
Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,09%, до 2 790,37 пункта.
Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ закрылся в «плюсе» на 0,96% до 7 441,51 пункта.
Европа
Европейский фондовый рынок в понедельник вырос, следуя за ралли на мировых фондовых рынках, после того, как США и Китай на выходных достигли соглашения о паузе в торговой воне на саммите G-20 в Аргентине.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 +1,03% после снижения на 1,1% в пятницу.
Пара евро-доллар выросла на 0,2%, пара фунт-доллар снизилась на 0,2%.
Рынки акций в мире выросли после того, как лидеры США и Китая договорились о перемирии во внешней торговле на саммите G-20, США обещали на вводить планируемые новые тарифы на ряд китайских товаров в объеме $200 млрд. США. Стороны договорились о 90-дневном перемирии, чтобы дать время для переговоров по торговле между странами. Трамп также заявил в твиттере, что Китай «сократит и отменит» тарифы на автомобили из США.
Также поддержало индексы повышение цены на нефть на 4%, вызванное неожиданным решением канадских производителей сократить добычу, комментарии президента РФ на саммите G-20 – Путин заявил, что он и принц Саудовской Аравии договорились продлить соглашение по ограничению добычи, что дало оптимизм в отношении исхода заседания ОПЕК, которое пройдет на выходных.
Акции автопроизводителей выросли сильнее широкого рынка, как и акции горнодобывающих и нефтяных компаний.
Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 +1,03% после снижения на 1,1% в пятницу.
Британский FTSE 100 повысился по сравнению с закрытием предыдущей сессии на 1,18% и составил 7 062,41 пункта.
Немецкий DAX вырос на 1,85% до 11 465,46 пункта.
Французский САС 40 завершил торговую сессию в «плюсе» на 1,00% — на отметке 5 053,98 пункта.
Азия
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись без единой динамики во вторник, поскольку инвесторы ставят под сомнения способность США и КНР заключить долгосрочное торговое соглашение после временного перемирия. Собственно, этими сомнениями мы поделились накануне вечером в «Вечернем обзоре» на портале Finance.ua (Валютный рынок в контексте )
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,42%, до 2665,96 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,43%, до 1387,49 пункта.
Гонконгский Hang Seng Index вырос на 0,29%, до 27260,44 пункта, корейский KOSPI - снизился на 0,82%, до 2114,35 пункта.
Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 1,01%, до 5713,1 пункта, японский Nikkei 225 потерял 2,39%, до 22036,05 пункта.
Инвесторы в Азии продолжают оценивать перспективы торговых отношений США и Китая после временного перемирия в торговой войне между странами, достигнутого на минувших выходных в рамках саммита G20. По итогам переговоров c китайским лидером Си Цзиньпинем на полях саммита G20 в Аргентине президент США Дональд Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины на китайский импорт объемом $200 миллиардов с 10% до 25%, если в следующие 90 дней будут достигнуты соглашения по ряду торговых вопросов.
После этого в понедельник мировые биржи активно росли, однако уже во вторник оптимизм инвесторов начал иссякать.
Главный инвестиционный стратег Schwab Center for Financial Research (SCFR) Джефф Клейнтоп сказал агентству Франс Пресс, что заключенное перемирие в торговой войне США и КНР - это просто отсрочка, а не разрешение конфликта.
Дополнительное давление на основной биржевой индекс Японии оказал курс иены, который повышается к доллару на фоне спроса на безопасные активы. Так, курс доллара к иене снижается до ¥113,03 за доллар с уровня прошлого закрытия в ¥113,67.
Иена дорожает к доллару на фоне геополитических рисков, в том числе протестов во Франции, что в свою очередь оказывают давление на фондовый рынок.
Участники торгов обратили внимание и на новости из Австралии, где центробанк ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне в 1,5%, на котором она находится с середины 2016 года.
Россия
Итоги торгового дня у россиян: российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника в «плюсе».
Индекс Мосбиржи вырос на 2,04% и составил 2 441,19 пункта. Индекс РТС повысился на 2,49%, до отметки 1 154,18 пункта.
Бумаги Сбербанка подорожали на 3,22%, «Газпрома» — на 2,44%, «Лукойла» — выросли на 3,95%, «АЛРОСы» — на 0,31%, Московской биржи — на 0,86%.
Российский рынок начал декабрь подъемом. Благоприятный внешний фон обеспечил индексам почву для роста, но драйверы, подпитывающие эту эйфорию, все-таки выглядят очень неустойчивыми. Это может и не позволить индексу Мосбиржи закрепиться выше 2 450 пунктов. Рублевый индикатор попробует консолидироваться в пределах 2 410—2 455 пунктов, но в случае неудачи коррекция начнет тянуть индекс к 2 385 пунктам. Индекс РТС завершает день в диапазоне 1 150—1 160 пунктов, на вторник актуальны эти же рамки.
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