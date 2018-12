Итоги: Мировой фондовый рынок 04.12.18

Додано: Вів 04 гру, 2018 13:51

Фондовые индексы США резко выросли в понедельник после того, как рынок оптимистически отреагировал на достигнутую временную сделку между США и Китаем в минувшие выходные.Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил около 290 пунктов, или 1,1%, до 25 826 пункта, торгуясь с ростом на 442 пункта в начале торгов. Индекс S&P500 закрылся с ростом на 1,1% до 2 790 пункта, лидером роста был энергетический сектор на фоне роста фьючерсов на нефть.Индекс Nasdaq Composite увеличился на 1,5% до 7 442 пункта.Тем не менее, падение доходности 10-летних казначейских облигаций до менее 3% в пятницу может отражать некоторые опасения относительно перспектив достижения твердого соглашения между Китаем и США в 90-дневный период с 1 января, а также перспективы национальной экономики, поскольку Федеральная резервная система пытается нормализовать политику процентных ставок.По итогам переговоров c китайским лидером Си Цзиньпином в Аргентине президент США Дональд Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины на китайский импорт с 10 до 25%. Однако Вашингтон предупредил, что если в следующие 90 дней не будут достигнуты соглашения по ряду торговых вопросов, пошлины увеличатся до ранее запланированной отметки.Ранее в понедельник министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что надеется на скорое заключение «настоящего» торгового соглашения с Китаем после того, как тот заявил о готовности пойти на уступки по некоторым ключевым вопросам.По мнению эксперта Pepperstone Криса Уэстона, рынки испытывают «огромное облегчение» в связи с договоренностями США и Китая. Как долго это продлится, будет зависеть от экономических данных и новостей от ОПЕК, сказал он.Кроме того, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в ноябре вырос до 59,3% - с 57,7% в октябре, тогда как аналитики ожидали снижения индикатора до 57,6%.В понедельник компания Amazon на некоторое время выходила на первое место на капитализации, обогнав Microsoft и Apple. Однако к закрытию бирж Apple вернула себе первое место: по итогам дня капитализация Amazon составляла $865,64 миллиарда, Apple - $875,81 миллиарда, а Microsoft - $858,815 миллиарда.На прошлой неделе Microsoft в ходе торгов впервые за восемь лет обгоняла Apple по общей рыночной стоимости.Европейский фондовый рынок в понедельник вырос, следуя за ралли на мировых фондовых рынках, после того, как США и Китай на выходных достигли соглашения о паузе в торговой воне на саммите G-20 в Аргентине.Общеевропейский фондовый индекс Stoxx Europe 600 +1,03% после снижения на 1,1% в пятницу.Пара евро-доллар выросла на 0,2%, пара фунт-доллар снизилась на 0,2%.Рынки акций в мире выросли после того, как лидеры США и Китая договорились о перемирии во внешней торговле на саммите G-20, США обещали на вводить планируемые новые тарифы на ряд китайских товаров в объеме $200 млрд. США. Стороны договорились о 90-дневном перемирии, чтобы дать время для переговоров по торговле между странами. Трамп также заявил в твиттере, что Китай «сократит и отменит» тарифы на автомобили из США.Также поддержало индексы повышение цены на нефть на 4%, вызванное неожиданным решением канадских производителей сократить добычу, комментарии президента РФ на саммите G-20 – Путин заявил, что он и принц Саудовской Аравии договорились продлить соглашение по ограничению добычи, что дало оптимизм в отношении исхода заседания ОПЕК, которое пройдет на выходных.Акции автопроизводителей выросли сильнее широкого рынка, как и акции горнодобывающих и нефтяных компаний.Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись без единой динамики во вторник, поскольку инвесторы ставят под сомнения способность США и КНР заключить долгосрочное торговое соглашение после временного перемирия. Собственно, этими сомнениями мы поделились накануне вечером в «Вечернем обзоре» на портале Finance.ua ( Валютный рынок в контексте Инвесторы в Азии продолжают оценивать перспективы торговых отношений США и Китая после временного перемирия в торговой войне между странами, достигнутого на минувших выходных в рамках саммита G20. По итогам переговоров c китайским лидером Си Цзиньпинем на полях саммита G20 в Аргентине президент США Дональд Трамп согласился не поднимать с 1 января пошлины на китайский импорт объемом $200 миллиардов с 10% до 25%, если в следующие 90 дней будут достигнуты соглашения по ряду торговых вопросов.После этого в понедельник мировые биржи активно росли, однако уже во вторник оптимизм инвесторов начал иссякать.Главный инвестиционный стратег Schwab Center for Financial Research (SCFR) Джефф Клейнтоп сказал агентству Франс Пресс, что заключенное перемирие в торговой войне США и КНР - это просто отсрочка, а не разрешение конфликта.Дополнительное давление на основной биржевой индекс Японии оказал курс иены, который повышается к доллару на фоне спроса на безопасные активы. Так, курс доллара к иене снижается до ¥113,03 за доллар с уровня прошлого закрытия в ¥113,67.Иена дорожает к доллару на фоне геополитических рисков, в том числе протестов во Франции, что в свою очередь оказывают давление на фондовый рынок.Участники торгов обратили внимание и на новости из Австралии, где центробанк ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордно низком уровне в 1,5%, на котором она находится с середины 2016 года.Бумаги Сбербанка подорожали на 3,22%, «Газпрома» — на 2,44%, «Лукойла» — выросли на 3,95%, «АЛРОСы» — на 0,31%, Московской биржи — на 0,86%.Российский рынок начал декабрь подъемом. Благоприятный внешний фон обеспечил индексам почву для роста, но драйверы, подпитывающие эту эйфорию, все-таки выглядят очень неустойчивыми. Это может и не позволить индексу Мосбиржи закрепиться выше 2 450 пунктов. Рублевый индикатор попробует консолидироваться в пределах 2 410—2 455 пунктов, но в случае неудачи коррекция начнет тянуть индекс к 2 385 пунктам. Индекс РТС завершает день в диапазоне 1 150—1 160 пунктов, на вторник актуальны эти же рамки.В процессе подготовки раздела использовалась информация сайтов: