Міністр назвав "єдине і природне джерело надходжень для виплат пенсій".
Дивися повний текст \"Бізнес душать\"? Рева розповів, де збирається шукати ресурс для збільшення пенсій.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:12
"Бізнес душать"? Рева розповів, де збирається шукати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Бізнес душать\"? Рева розповів, де збирається шукати ресурс для збільшення пенсій.
Додано: Чет 06 гру, 2018 12:13
Рева говорит о гуманности и знает , что пенсия 1500 грн , какая трогательная история
|