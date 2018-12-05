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"Бізнес душать"? Рева
розповів, де збирається шукати...

"Бізнес душать"? Рева розповів, де збирається шукати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:12

"Бізнес душать"? Рева розповів, де збирається шукати...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр назвав "єдине і природне джерело надходжень для виплат пенсій".

Дивися повний текст \"Бізнес душать\"? Рева розповів, де збирається шукати ресурс для збільшення пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 12:13

Рева говорит о гуманности и знает , что пенсия 1500 грн , какая трогательная история
olgakosuk
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