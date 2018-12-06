"Бізнес душать"? Рева розповів, де збирається шукати...

Додано: Чет 06 гру, 2018 20:59

a5557 написав: Социальный взнос не единственный источник поступлений для выплаты пенсий. Министру социальной политики Украины это необходимо знать! Я не собираюсь устраивать для господина министра ликбез.Министерство имеет возможность по этому вопросу получить консультации в другом министерстве.Например, Министерстве финансов.Более того,мне кажется ,министра волнуют вопросы увеличения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес ,а не увеличение поступлений в Пенсионный фонд.Денег в стране предостаточно,чтобы обеспечить пенсионеров достойной пенсией.У Правительства для этой цели не хватает желания и знаний .Все желания и знания уходят на то,что бы забрать чужое,а не для того , чтобы создать условия для экономического роста и в частности для снижения налогообложения."Скрытые" налоги в составе цены товаров и услуг душат бизнес ,а министры продолжают инициатировать Законы об увеличении поборов и налогов. Стыдно за ваши инициативы. НЕ один из вас не инициатировал Законы,которые бы позволили повысить производительность труда,снизить себестоимость продукции и т.д. и т.п. . Господин А. Рева попробуйте начать думать по государственному.Например:если снизить стоимость и цены на товары и услуги ,то возможно и нет необходимости увеличивать пенсии. И т.д. и т.п.

Эх! жалко что я не министр. Социальный взнос не единственный источник поступлений для выплаты пенсий. Министру социальной политики Украины это необходимо знать! Я не собираюсь устраивать для господина министра ликбез.Министерство имеет возможность по этому вопросу получить консультации в другом министерстве.Например, Министерстве финансов.Более того,мне кажется ,министра волнуют вопросы увеличения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес ,а не увеличение поступлений в Пенсионный фонд.Денег в стране предостаточно,чтобы обеспечить пенсионеров достойной пенсией.У Правительства для этой цели не хватает желания и знаний .Все желания и знания уходят на то,что бы забрать чужое,а не для того , чтобы создать условия для экономического роста и в частности для снижения налогообложения."Скрытые" налоги в составе цены товаров и услуг душат бизнес ,а министры продолжают инициатировать Законы об увеличении поборов и налогов. Стыдно за ваши инициативы. НЕ один из вас не инициатировал Законы,которые бы позволили повысить производительность труда,снизить себестоимость продукции и т.д. и т.п. . Господин А. Рева попробуйте начать думать по государственному.Например:если снизить стоимость и цены на товары и услуги ,то возможно и нет необходимости увеличивать пенсии. И т.д. и т.п.Эх! жалко что я не министр.

Если Вы имеете ввиду, что в ПФУ идут поступления от продажи валюты юрлицам, ювелирки, автомобилей, недвижимости и услуг мобильной связи, то Вы правы лишь отчасти. Поступления по этим статьям идут транзитом через ПФУ в Бюджет и на пенсии от них ничего не приходится.Если посмотреть на то, что устроила для народа Украины нынешняя команда с 2014 года, то если в двух словах "Меньше кормить и больше доить". Осмелюсь напомнить, что одной из первых "под нож" попала статья помощи по рождению ребенка и помощь по уходу за ребенком до 3-х лет. Это было летом 2014-го. Меня это тогда повергло в ступор. Со временем политика "затягивания поясов" на шее народа привела к чудовищной волне бегства работоспособного населения из страны.А теперь министр руки заламывает "денех нету в ПФУ!". Так откуда им взяться если половина плательщиков за бугор свалила и платит налоги в бюджеты Польши, Чехии, Венгрии, Канады, Рашы, США, Китая, Турции, ..., Папуа Новой Гвинеи? Вы это хотели? Вы это получили! Хотите увеличить нагрузку на оставшихся, чтобы накормить пенсионеров - получите еще больший свал и еще большую дыру в ПФУ. Наведите порядок в ПФУ (см. мой пост выше) и измените механизм выплаты зп и это помножит выплаты в конвертах на ноль.