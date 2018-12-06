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"Бізнес душать"? Рева
розповів, де збирається шукати...

"Бізнес душать"? Рева розповів, де збирається шукати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 19:20

  rjkz написав:3. Навести порядок в самом ПФУ в плане работы с крупными плательщиками, потому как практика списания задолженности перед ПФУ, может и приносит персональные выгоды руководящему звену и плательщикам, но крайне негативно сказывается на наполнении Пенсионного фонда. Но это решение требует "железных текстикул " - трудно перечить бизнесу во власти.

То есть,нашим олигархам списывают долги перед пенсионным фондом?Да,не знал.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 20:59

  a5557 написав:Социальный взнос не единственный источник поступлений для выплаты пенсий. Министру социальной политики Украины это необходимо знать! Я не собираюсь устраивать для господина министра ликбез.Министерство имеет возможность по этому вопросу получить консультации в другом министерстве.Например, Министерстве финансов.Более того,мне кажется ,министра волнуют вопросы увеличения налоговой нагрузки на малый и средний бизнес ,а не увеличение поступлений в Пенсионный фонд.Денег в стране предостаточно,чтобы обеспечить пенсионеров достойной пенсией.У Правительства для этой цели не хватает желания и знаний .Все желания и знания уходят на то,что бы забрать чужое,а не для того , чтобы создать условия для экономического роста и в частности для снижения налогообложения."Скрытые" налоги в составе цены товаров и услуг душат бизнес ,а министры продолжают инициатировать Законы об увеличении поборов и налогов. Стыдно за ваши инициативы. НЕ один из вас не инициатировал Законы,которые бы позволили повысить производительность труда,снизить себестоимость продукции и т.д. и т.п. . Господин А. Рева попробуйте начать думать по государственному.Например:если снизить стоимость и цены на товары и услуги ,то возможно и нет необходимости увеличивать пенсии. И т.д. и т.п.
Эх! жалко что я не министр.


Если Вы имеете ввиду, что в ПФУ идут поступления от продажи валюты юрлицам, ювелирки, автомобилей, недвижимости и услуг мобильной связи, то Вы правы лишь отчасти. Поступления по этим статьям идут транзитом через ПФУ в Бюджет и на пенсии от них ничего не приходится.
Если посмотреть на то, что устроила для народа Украины нынешняя команда с 2014 года, то если в двух словах "Меньше кормить и больше доить". Осмелюсь напомнить, что одной из первых "под нож" попала статья помощи по рождению ребенка и помощь по уходу за ребенком до 3-х лет. Это было летом 2014-го. Меня это тогда повергло в ступор. Со временем политика "затягивания поясов" на шее народа привела к чудовищной волне бегства работоспособного населения из страны.
А теперь министр руки заламывает "денех нету в ПФУ!". Так откуда им взяться если половина плательщиков за бугор свалила и платит налоги в бюджеты Польши, Чехии, Венгрии, Канады, Рашы, США, Китая, Турции, ..., Папуа Новой Гвинеи? Вы это хотели? Вы это получили! Хотите увеличить нагрузку на оставшихся, чтобы накормить пенсионеров - получите еще больший свал и еще большую дыру в ПФУ. Наведите порядок в ПФУ (см. мой пост выше) и измените механизм выплаты зп и это помножит выплаты в конвертах на ноль.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:01

  Scotch написав:
  rjkz написав:3. Навести порядок в самом ПФУ в плане работы с крупными плательщиками, потому как практика списания задолженности перед ПФУ, может и приносит персональные выгоды руководящему звену и плательщикам, но крайне негативно сказывается на наполнении Пенсионного фонда. Но это решение требует "железных текстикул " - трудно перечить бизнесу во власти.

То есть,нашим олигархам списывают долги перед пенсионным фондом?Да,не знал.


Да.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:44

Re: "Бізнес душать"? Рева розповів, де збирається шукати...

  tyson20072007 написав:Ой, с Рошена и нашей рябы пусть начнут проверять, только вот думаю им проверялки то пообламывают =)

а вы думаете на таких крупных предприятиях зарплаты в конвертах?
и руководители там на минималочке сидят?
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:46

Re: "Бізнес душать"? Рева розповів, де збирається шукати...

  a5557 написав:Эх! жалко что я не министр.

жалко у пчёлки, а вас что останавливает?
расскажите всем как надо и почему все министры тупицы.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:51

  shapo написав:
  Grisha1 написав: когда беня спосойно ездит по всему миру после того как украл 3 миллиарда долларов,

Это кто вам рассказал ,Лондонский суд где сейчас идет слушание дела Приватбанка или начальница Рожковой Гонтарева ?

Были материалы, куча каналов расследовали, что он сам себе навыдавал кредиты. 200 ярдов рекапитализации, думаете, все по карманам ушли?
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:54

А где новинский, бахматый вор, курченко (ну, тут понятно), жеваго, который сжевал депозиты вкладчиков...? Где эти воры? Почему они гуляют на свободе, а мы все с бюджета компенсируем деньги вкладчикам?
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:02

  Grisha1 написав:Аморально - это когда мент идет на пенсию здоровым быком в 38 лет и получает больше пропахавшего всю жизнь седого старика, аморально, когда Стельмах получает больше 100 000 гривен пенсии, аморально, когда павелко возит свою коханку по курортам на награбленные на вонючих резиновых стадионах, в 3 раза переоцененных, с бюджета деньги, когда коболев выписывает себе сотни миллионов гривен премии за неполученные от газпрома деньги, когда разграблены все банки, а разграбившие спокойно ходят и на всех плюют, а вклады компенсируются с бюджета, а крышует это все какая-нибудь рожкова, которая является преступницей и даже не опровергла свои записи, но с нее как с гуся вода, когда беня спосойно ездит по всему миру после того как украл 3 миллиарда долларов, когда идет деребан бюджета, когда в больницах с больных людей дерутся космические деньги черным налом и крышует это власть, и т.д. и т.п.

Все так, за некоторыми исключениями. Добавить можно еще и фискалов, где три вподряд последние ее руководителя - под следствием за воровство и коррупцию 8)

И если беня реально украл - он бы по миру не ездил. Ведь пока приват(читай, государство в его лице) это не доказало, даже наоборот - реально уже проиграло в суде сотни миллионов гривень ему. И это не в украинских "самых честных" судах.
Востаннє редагувалось EKO в Чет 06 гру, 2018 22:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:11

Re: "Бізнес душать"? Рева розповів, де збирається шукати...

  a5557 написав:Господин А. Рева попробуйте начать думать


Практически как анекдот :arrow:

Господин А. Рева попробуйте начать думать...
....Начать думать.... :roll:
В смысле? - ответил Рева.
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