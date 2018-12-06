"Бізнес душать"? Рева розповів, де збирається шукати...
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shapo В этом меня ещё не обвиняли - хотелось бы Вас успокоить. Именно "врага криминала" с известным подтекстом, и реализацией своих замыслов с использованием национальных особенностей насильно навязанной. А мои хорошие соседи, и друзья как раз и есть - Евреи, Немцы, Татары, Греки, Русские, Румыны, Поляки,...! Странно, Как только речь заходит о криминале - сразу "антисемит"?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 07 гру, 2018 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав: В этом меня ещё не обвиняли - хотелось бы Вас успокоить. Именно "врага криминала" с известным подтекстом, и реализацией своих замыслов с использованием национальных особенностей насильно навязанной. А мои хорошие соседи, и друзья как раз и есть - Евреи, Немцы, Татары, Греки, Русские, Румыны, Поляки,...!
Да я-то спокоен, вот только приплетать Израиль к месту и не месту основная проблема именно нынешних антисемитов у которых друзья евреи, а Израиль они не любят, хотя наверняка понятия о нем не имеют
Kudrjavuy написав:Конечно все мнения имеют Право на жизнь! Но у Воров во власти другие мнения и видения этого процесса: 1. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. 2. Израиль - своих преступников не выдаёт.(а тем более с деньгами, хотя об этом уже Заявили ВСЕ включая Панаму и США) 3. Вся полемика под загон ВСЕХ ПОД НДС! Т.Е. Официальную ликвидацию "Малого бизнеса".