RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
"Бізнес душать"? Рева
розповів, де збирається шукати...

"Бізнес душать"? Рева розповів, де збирається шукати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:18

shapo
В этом меня ещё не обвиняли :shock: - хотелось бы Вас успокоить.
Именно "врага криминала" с известным подтекстом, и реализацией своих замыслов с использованием национальных особенностей насильно навязанной.
А мои хорошие соседи, и друзья как раз и есть - Евреи, Немцы, Татары, Греки, Русские, Румыны, Поляки,...!
Странно, Как только речь заходит о криминале - сразу "антисемит"?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в П'ят 07 гру, 2018 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6037
З нами з: 20.09.12
Подякував: 598 раз.
Подякували: 787 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:51

  Kudrjavuy написав:
В этом меня ещё не обвиняли :shock: - хотелось бы Вас успокоить.
Именно "врага криминала" с известным подтекстом, и реализацией своих замыслов с использованием национальных особенностей насильно навязанной.
А мои хорошие соседи, и друзья как раз и есть - Евреи, Немцы, Татары, Греки, Русские, Румыны, Поляки,...!

Да я-то спокоен, вот только приплетать Израиль к месту и не месту основная проблема именно нынешних антисемитов у которых друзья евреи, а Израиль они не любят, хотя наверняка понятия о нем не имеют
В игноре Kart, Sommer
shapo
 
Повідомлень: 294
З нами з: 29.05.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 00:18

  Kudrjavuy написав:Конечно все мнения имеют Право на жизнь!
Но у Воров во власти другие мнения и видения этого процесса:
1. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
2. Израиль - своих преступников не выдаёт.(а тем более с деньгами, хотя об этом уже Заявили ВСЕ включая Панаму и США)
3. Вся полемика под загон ВСЕХ ПОД НДС!
Т.Е. Официальную ликвидацию "Малого бизнеса".


Причем тут Израиль и его преступники?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8115
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3306 раз.
Подякували: 1632 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 12 гру, 2018 12:14

Re: "Бізнес душать"? Рева розповів, де збирається шукати...

https://tech.liga.net/technology/opinio ... yat-biznes
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8115
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3306 раз.
Подякували: 1632 раз.
 
Профіль
2
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: headshaker і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чотири поломки - це не багато: Омелян розповів, чому...
R2 » Вів 11 гру, 2018 15:31
9 276
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 12:37
nik1
Кравцов розповів, скільки необхідно інвестицій для...
R2 » Сер 12 гру, 2018 10:05
1 29
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 гру, 2018 10:06
sena_2008atp
"Укрпошта" оперативно розв'язала з ПриватБанком конфлікт...
R2 » Вів 11 гру, 2018 12:35
5 117
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 гру, 2018 18:22
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65020)
12.12.2018 12:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.