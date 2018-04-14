«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу

только хз где взять столько чистого азота чтобы столько газа разбавить?
честно говоря это очень сильно напоминает "скандалы, интриги, расследования".
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Додано: Чет 06 гру, 2018 21:31
Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість
только хз где взять столько чистого азота чтобы столько газа разбавить?
честно говоря это очень сильно напоминает "скандалы, интриги, расследования".
Додано: Чет 06 гру, 2018 21:43
а зачем вам разбавлять чистым азотом? это может быть и смесь газов. главное что бы в этой смеси было кислорода по минимуму. например такого продукта валом при производстве кислорода на кислородных станциях. кроме того много лет существует практика в регионах где есть металургические производства в природный газ добавлять коксовый газ, который стоит в несколько раз дешевле по сравнению с природным газом...
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Додано: Чет 06 гру, 2018 22:04
Выбирайте у кого что горит по Ротердам++
Состав природного газа
До 98% природного газа составляет метан, также в его состав входят гомологи метана — этан, пропан и бутан. Иногда могут присутствовать углекислый газ, сероводород и гелий. Таков состав природного газа.
Физические свойства
Природный газ бесцветен и не имеет запаха (в том случае, если не имеет в своём составе сероводорода), он легче воздуха. Горюч и взрывоопасен.Ниже приведены более подробные свойства компонентов природного газа.
Метан (CH4) – это бесцветный газ без запаха, легче воздуха. Горюч, но всё же его можно хранить с достаточной лёгкостью.
Этан (C2H6) – бесцветный газ без запаха и цвета, чуть тяжелее воздуха. Также горюч, но не используется как топливо.
Пропан (C3H8) – бесцветный газ без запаха, ядовит. У него имеется полезное свойство: пропан сжижается при небольшом давлении, что позволяет легко отделять его от примесей и транспортировать.
Бутан (C4H10) – по свойствам близок к пропану, но имеет более высокую плотность. Вдвое тяжелее воздуха.
Углекислый газ (CO2) – бесцветный газ без запаха, но с кислым вкусом. В отличие от других компонентов природного газа (за исключением гелия), углекислый газ не горит. Углекислый газ – один из самых малотоксичных газов.
Гелий (He) – бесцветный, очень лёгкий (второй из самых лёгкий газов, после водорода) без цвета и запаха. Крайне инертен, при нормальных условиях не реагирует ни с одним из веществ. Не горит. Не токсичен, но при повышенном давлении может вызывать наркоз, как и другие инертные газы.
Сероводород (H2S) – бесцветный тяжелый газ с запахом тухлых яиц. Очень ядовит, даже при очень маленькой концентрации вызывает паралич обонятельного нерва.
Свойства некоторых других газов, не входящих в состав природного газа, но имеющих применение, близкое к применению природного газа
Этилен (C2H4) – Бесцветный газ с приятным запахом. По свойствам близок к этану, но отличается от него меньшей плотностью и горючестью.
Ацетилен (C2H2) – чрезвычайно горючий и взрывоопасный бесцветный газ. При сильном сжатии способен взрываться. Он не используется в быту из-за очень большого риска пожара или взрыва. Основное применение – в сварочных работах.
Применение
Метан используется как горючее в газовых плитах.
Метан горит голубым пламенем, этан — почти бесцветным, как спирт, пропан и бутан — жёлтым, этилен — светящимся, угарный газ — светло-голубым. Ацетилен — желтоватым, сильно коптит. Если у Вас дома стоит газовая плита и вместо обычного голубого пламени вы видите жёлтое — знайте, это метан разбавляют пропаном.
Додано: Чет 06 гру, 2018 22:41
Собственно эта статья и подтверждает мое, ранее высказанное предположение о "грязном" газе. Значит технологический азот и другие примеси.
Теперь про азот.
Ранее ошибочно написали, что таким образом подмешивают азот и продают по цене 8,5 тыс грн, а в ответ пошел отмаз, что нет - так как он стоит намного дороже.
1. Дороже - это сколько?
2. Избыток азота всего несколько процентов, а не все 100%. Если даже по стоимости газ азот дороже, чем природный газ, но в итоге происходит увеличении потребления на 20-30% - имеет смысл.
Если при не удалении лишнего технологического негорючего газа в 3-5% - получается увеличение расхода на 30-40%, то это в двойне имеет смысл для продавца.
Востаннє редагувалось EKO в Чет 06 гру, 2018 22:50, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Чет 06 гру, 2018 22:47
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