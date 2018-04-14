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«Нафтогаз» відповів українцям,
які скаржаться на якість газу

«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:31

Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість

  PSL написав:Если разбавлять газ воздухом/кислородом - будет "большой бум", а если азотом - ничего взрывоопасного не будет, просто, будет азот продаваться по 8550 грн.

только хз где взять столько чистого азота чтобы столько газа разбавить?
честно говоря это очень сильно напоминает "скандалы, интриги, расследования".
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 21:43

  Pegasmaster написав:
  PSL написав:Если разбавлять газ воздухом/кислородом - будет "большой бум", а если азотом - ничего взрывоопасного не будет, просто, будет азот продаваться по 8550 грн.

только хз где взять столько чистого азота чтобы столько газа разбавить?
честно говоря это очень сильно напоминает "скандалы, интриги, расследования".

а зачем вам разбавлять чистым азотом? это может быть и смесь газов. главное что бы в этой смеси было кислорода по минимуму. например такого продукта валом при производстве кислорода на кислородных станциях. кроме того много лет существует практика в регионах где есть металургические производства в природный газ добавлять коксовый газ, который стоит в несколько раз дешевле по сравнению с природным газом...
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:04

Выбирайте у кого что горит по Ротердам++ :mrgreen:

Состав природного газа
До 98% природного газа составляет метан, также в его состав входят гомологи метана — этан, пропан и бутан. Иногда могут присутствовать углекислый газ, сероводород и гелий. Таков состав природного газа.

Физические свойства
Природный газ бесцветен и не имеет запаха (в том случае, если не имеет в своём составе сероводорода), он легче воздуха. Горюч и взрывоопасен.Ниже приведены более подробные свойства компонентов природного газа.

Метан (CH4) – это бесцветный газ без запаха, легче воздуха. Горюч, но всё же его можно хранить с достаточной лёгкостью.

Этан (C2H6) – бесцветный газ без запаха и цвета, чуть тяжелее воздуха. Также горюч, но не используется как топливо.

Пропан (C3H8) – бесцветный газ без запаха, ядовит. У него имеется полезное свойство: пропан сжижается при небольшом давлении, что позволяет легко отделять его от примесей и транспортировать.

Бутан (C4H10) – по свойствам близок к пропану, но имеет более высокую плотность. Вдвое тяжелее воздуха.

Углекислый газ (CO2) – бесцветный газ без запаха, но с кислым вкусом. В отличие от других компонентов природного газа (за исключением гелия), углекислый газ не горит. Углекислый газ – один из самых малотоксичных газов.

Гелий (He) – бесцветный, очень лёгкий (второй из самых лёгкий газов, после водорода) без цвета и запаха. Крайне инертен, при нормальных условиях не реагирует ни с одним из веществ. Не горит. Не токсичен, но при повышенном давлении может вызывать наркоз, как и другие инертные газы.

Сероводород (H2S) – бесцветный тяжелый газ с запахом тухлых яиц. Очень ядовит, даже при очень маленькой концентрации вызывает паралич обонятельного нерва.

Свойства некоторых других газов, не входящих в состав природного газа, но имеющих применение, близкое к применению природного газа

Этилен (C2H4) – Бесцветный газ с приятным запахом. По свойствам близок к этану, но отличается от него меньшей плотностью и горючестью.

Ацетилен (C2H2) – чрезвычайно горючий и взрывоопасный бесцветный газ. При сильном сжатии способен взрываться. Он не используется в быту из-за очень большого риска пожара или взрыва. Основное применение – в сварочных работах.

Применение
Метан используется как горючее в газовых плитах.
Метан горит голубым пламенем, этан — почти бесцветным, как спирт, пропан и бутан — жёлтым, этилен — светящимся, угарный газ — светло-голубым. Ацетилен — желтоватым, сильно коптит. Если у Вас дома стоит газовая плита и вместо обычного голубого пламени вы видите жёлтое — знайте, это метан разбавляют пропаном.
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:41

  warlamp написав:
  lapay написав:
  ygn написав:Я не специалист в этой отрасли, но могу предположить, что нам гонят украинский газ, например, с примесью азота, который может находиться в газе в силу технологии его добычи из местных месторождений

Їх там не більше 3,5%.
http://energetika.in.ua/ua/books/book-1 ... /8-2/8-2-3


" меня терзают смутные сомнения":
https://job-sbu.org/dlya-ukrainskogo-po ... yayut.html


Собственно эта статья и подтверждает мое, ранее высказанное предположение о "грязном" газе. Значит технологический азот и другие примеси.

Теперь про азот.
Ранее ошибочно написали, что таким образом подмешивают азот и продают по цене 8,5 тыс грн, а в ответ пошел отмаз, что нет - так как он стоит намного дороже.
1. Дороже - это сколько?
2. Избыток азота всего несколько процентов, а не все 100%. Если даже по стоимости газ азот дороже, чем природный газ, но в итоге происходит увеличении потребления на 20-30% - имеет смысл.
Если при не удалении лишнего технологического негорючего газа в 3-5% - получается увеличение расхода на 30-40%, то это в двойне имеет смысл для продавца.
Востаннє редагувалось EKO в Чет 06 гру, 2018 22:50, всього редагувалось 4 разів.
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 22:47

  summacut написав:
  p_a_l написав:Как проверить?


Калориметром за десятку зелени, например.

А потм это калочегото там засунуть в задний проход Кобелеву и провернуть чтобы аж кровь пошла? Или что делать? Все и так понятно что воруют. Также и счетчики от киевэнерго. Кто проверял?
p_a_l
 
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