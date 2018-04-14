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«Нафтогаз» відповів українцям,
які скаржаться на якість газу

«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Чет 06 гру, 2018 23:49

ruvex А как быть с налогами на пенсию?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:00

-=US=-
Могу с уверенностью сказать одно, с подобным правительством люди всегда будут в долгах.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:23

ruvex Плати пока ты жив
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 01:52

В Европе стандарты калорийности газа выше чем в Украине....
Так что наши компании вроде как бы даже "обязаны" газ розбадяжить чтобы довести до ГОСТа
yaskovroman777
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