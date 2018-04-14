«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу

-=US=-
Могу с уверенностью сказать одно, с подобным правительством люди всегда будут в долгах.
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Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:00
-=US=-
Могу с уверенностью сказать одно, с подобным правительством люди всегда будут в долгах.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 01:52
В Европе стандарты калорийности газа выше чем в Украине....
Так что наши компании вроде как бы даже "обязаны" газ розбадяжить чтобы довести до ГОСТа
Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:43
Вам уже приведён пример, когда "впоймали за руку" за бодяжничество по беспределу.
К сожалению отсутствует подобающая такой ситуации Правовое сопровождение процесса.
Ждут устаканивания - и дальше бодяжить по беспределу.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:47
lapay
Тот случай, когда лучше молчать.
P.S. Мне интересно, беднее каких стран мы ещё должны стать, что бы laplay сказал, что "Что-то не так в датском королевстве"?
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:08
Возможно lapay просто недооценивает газовщиков. В супермаркете фасовка продуктов не 1 кг, а 900 гр, даже с водой в бутлях (одной марки - аква...) стали на 1 литр меньше наливать и т.д. lapay плохо думает (а может очень хорощо) что газовщики не могут найти путь к увеличению своих доходов. А профи , они тем и отличаются от остальных. Мы тут гадаем, схемы чертим, а они делают ....
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:10
27661
есть такая высщая степень - безграничная вера!!!!
Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:32
Официальный "Загон лохов" под создание и оплату третьей структуры "поставщика".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:50
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