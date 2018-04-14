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«Нафтогаз» відповів українцям,
які скаржаться на якість газу

«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 00:00

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Могу с уверенностью сказать одно, с подобным правительством люди всегда будут в долгах.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 01:52

В Европе стандарты калорийности газа выше чем в Украине....
Так что наши компании вроде как бы даже "обязаны" газ розбадяжить чтобы довести до ГОСТа
yaskovroman777
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 09:43

  yaskovroman777 написав:В Европе стандарты калорийности газа выше чем в Украине....
Так что наши компании вроде как бы даже "обязаны" газ розбадяжить чтобы довести до ГОСТа

Вам уже приведён пример, когда "впоймали за руку" за бодяжничество по беспределу.
К сожалению отсутствует подобающая такой ситуации Правовое сопровождение процесса.
Ждут устаканивания - и дальше бодяжить по беспределу.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 10:47

lapay
  lapay написав:
  PSL написав:Если разбавлять газ воздухом/кислородом - будет "большой бум", а если азотом - ничего взрывоопасного не будет, просто, будет азот продаваться по 8550 грн.

Облом зрадофілам - насправді, він продається значно дорожче. :)

Тот случай, когда лучше молчать.

P.S. Мне интересно, беднее каких стран мы ещё должны стать, что бы laplay сказал, что "Что-то не так в датском королевстве"?
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:08

Возможно lapay просто недооценивает газовщиков. В супермаркете фасовка продуктов не 1 кг, а 900 гр, даже с водой в бутлях (одной марки - аква...) стали на 1 литр меньше наливать и т.д. lapay плохо думает (а может очень хорощо) что газовщики не могут найти путь к увеличению своих доходов. А профи , они тем и отличаются от остальных. Мы тут гадаем, схемы чертим, а они делают .... :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:10

27661
беднее каких стран мы ещё должны стать, что бы laplay сказал, что "Что-то не так в датском королевстве"
есть такая высщая степень - безграничная вера!!!! :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 12:32

  Molchyn написав:27661
беднее каких стран мы ещё должны стать, что бы laplay сказал, что "Что-то не так в датском королевстве"
есть такая высщая степень - безграничная вера!!!! :mrgreen:

Официальный "Загон лохов" под создание и оплату третьей структуры "поставщика".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:17

Ответ из серии: сами виноваты дураки и грязнули.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 07 гру, 2018 13:50

  Ratatui написав:Ответ из серии: сами виноваты дураки и грязнули.

Хорошо сказано. Как там было раньше: много жрёте?
Gippo
 
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