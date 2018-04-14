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«Нафтогаз» відповів українцям,
які скаржаться на якість газу

«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:05

  sola написав:в кабинете на 104.уа задним числом нарисовали долг в несколько тысяч всем, у кого нет счетчиков...

За період застосування занижених норм споживання у 2015 – 2018 роках за Вашим особовим рахунком накопичилась заборгованість в сумі 5326.41 грн.

Ми з розумінням ставимось до ситуації, що склалася та повідомляємо, що вказана заборгованість не підлягає негайній сплаті. Сподіваємось, що найближчим часом Урядом будуть розроблені механізми врегулювання цієї заборгованості.

то что делают украинские поставщики газа называется мошенничеством в особо крупных размерах и странно что на это никак не реагируют правоохранительные органы...

никакой задолжности нет и ничего платить не надо. требуюте откорректированных платёжек - см. образец письма https://docs.google.com/document/d/1BmW ... xnhqQ/edit
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:10

  yaskovroman777 написав:В Европе стандарты калорийности газа выше чем в Украине....
Так что наши компании вроде как бы даже "обязаны" газ розбадяжить чтобы довести до ГОСТа

в стандарте указана только минимальная каллорийность газа, так что никто ничего не "обязан"...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 09:38

  PSL написав:
  fokus написав:Могут и воздушка плеснуть.
Не нужно их недооценивать - они же не дураки)
По технологии добычи, в истощенных скважинах газовый конденсат "выдавливают" азотом, который попадает в выходящий продукт. По теории, этот продукт должны очищать от азота, влаги и прочих побочных продуктов. Но вопрос: зачем все удалять, если часть примесей можно хорошо продать и так?
По большому счету, этим способом достаточно давно пользуются, только с разной степенью наглости.


То есть, речь идет о газе украинской добычи с ценником 90 баксов, который оплачивается как европейский (российский)?
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