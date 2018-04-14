«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу

Додано: Пон 10 гру, 2018 13:12

Molchyn написав: Возможно lapay просто недооценивает газовщиков. В супермаркете фасовка продуктов не 1 кг, а 900 гр, даже с водой в бутлях (одной марки - аква...) стали на 1 литр меньше наливать и т.д. lapay плохо думает (а может очень хорощо) что газовщики не могут найти путь к увеличению своих доходов. А профи , они тем и отличаются от остальных. Мы тут гадаем, схемы чертим, а они делают .... Возможно lapay просто недооценивает газовщиков. В супермаркете фасовка продуктов не 1 кг, а 900 гр, даже с водой в бутлях (одной марки - аква...) стали на 1 литр меньше наливать и т.д. lapay плохо думает (а может очень хорощо) что газовщики не могут найти путь к увеличению своих доходов. А профи , они тем и отличаются от остальных. Мы тут гадаем, схемы чертим, а они делают ....

Профи отличаются от остальных тем, что молча улыбаются читая подобные потоки сознания.Выше человек собрал кучу лайков рассказав как выдавливают газовый конденсат при помщи азота. И никого не смущает, что природный газ (метан) и газовые конденсаты - суть разные продукты, что добываются они с разных скважин и чаще всего разных месторождений. Плевать, что содержание конденсата в газовых месторожденияхнизкое.Другой предположил, что раз крышная котельная "фирменная немецкая", то уж наверняка оборудована лабораторией для газоанализа и лампочка всем сообщает "смотрите - газ некачественный". Ни давление в водопроводе,ни в газопроводе, ни в сети отопления, ни в расширительных баках.Ну вот, я - профи.Скажу я Вам, что Нафтогаз исчерпывающе-точно ответил на Ваши вопросы.Вы мне поверите?Осилите простую логическую цепочку:Потребители отбирают больше газаПадает давление в распределительной сетиМеньше газа проходит через сопло газовой конфоркиМеньше газа сгорает в единицу времениЧайник закипает дольше.Скорее всего нет.Вам же Василий Алибабаевич сказал из телевизора, что бензин ослиной мочёй разбавлять можно. Вот он-то наверняка знает. И правду говорит.