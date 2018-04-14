RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Нафтогаз» відповів українцям,
які скаржаться на якість газу

«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:05

  sola написав:в кабинете на 104.уа задним числом нарисовали долг в несколько тысяч всем, у кого нет счетчиков...

За період застосування занижених норм споживання у 2015 – 2018 роках за Вашим особовим рахунком накопичилась заборгованість в сумі 5326.41 грн.

Ми з розумінням ставимось до ситуації, що склалася та повідомляємо, що вказана заборгованість не підлягає негайній сплаті. Сподіваємось, що найближчим часом Урядом будуть розроблені механізми врегулювання цієї заборгованості.

то что делают украинские поставщики газа называется мошенничеством в особо крупных размерах и странно что на это никак не реагируют правоохранительные органы...

никакой задолжности нет и ничего платить не надо. требуюте откорректированных платёжек - см. образец письма https://docs.google.com/document/d/1BmW ... xnhqQ/edit
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3876
З нами з: 06.08.08
Подякував: 220 раз.
Подякували: 635 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 гру, 2018 16:10

  yaskovroman777 написав:В Европе стандарты калорийности газа выше чем в Украине....
Так что наши компании вроде как бы даже "обязаны" газ розбадяжить чтобы довести до ГОСТа

в стандарте указана только минимальная каллорийность газа, так что никто ничего не "обязан"...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3876
З нами з: 06.08.08
Подякував: 220 раз.
Подякували: 635 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 09:38

  PSL написав:
  fokus написав:Могут и воздушка плеснуть.
Не нужно их недооценивать - они же не дураки)
По технологии добычи, в истощенных скважинах газовый конденсат "выдавливают" азотом, который попадает в выходящий продукт. По теории, этот продукт должны очищать от азота, влаги и прочих побочных продуктов. Но вопрос: зачем все удалять, если часть примесей можно хорошо продать и так?
По большому счету, этим способом достаточно давно пользуются, только с разной степенью наглости.


То есть, речь идет о газе украинской добычи с ценником 90 баксов, который оплачивается как европейский (российский)?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8102
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3300 раз.
Подякували: 1622 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:12

  Molchyn написав:Возможно lapay просто недооценивает газовщиков. В супермаркете фасовка продуктов не 1 кг, а 900 гр, даже с водой в бутлях (одной марки - аква...) стали на 1 литр меньше наливать и т.д. lapay плохо думает (а может очень хорощо) что газовщики не могут найти путь к увеличению своих доходов. А профи , они тем и отличаются от остальных. Мы тут гадаем, схемы чертим, а они делают .... :mrgreen:

Профи отличаются от остальных тем, что молча улыбаются читая подобные потоки сознания.

Выше человек собрал кучу лайков рассказав как выдавливают газовый конденсат при помщи азота. И никого не смущает, что природный газ (метан) и газовые конденсаты - суть разные продукты, что добываются они с разных скважин и чаще всего разных месторождений. Плевать, что содержание конденсата в газовых месторождениях ничтожно низкое.

Другой предположил, что раз крышная котельная "фирменная немецкая", то уж наверняка оборудована лабораторией для газоанализа и лампочка всем сообщает "смотрите - газ некачественный". Ни давление в водопроводе,ни в газопроводе, ни в сети отопления, ни в расширительных баках.

Ну вот, я - профи.
Скажу я Вам, что Нафтогаз исчерпывающе-точно ответил на Ваши вопросы.
Вы мне поверите?
Осилите простую логическую цепочку:
Потребители отбирают больше газа :arrow:
Падает давление в распределительной сети :arrow:
Меньше газа проходит через сопло газовой конфорки :arrow:
Меньше газа сгорает в единицу времени :arrow:
Чайник закипает дольше.

Скорее всего нет.
Вам же Василий Алибабаевич сказал из телевизора, что бензин ослиной мочёй разбавлять можно. Вот он-то наверняка знает. И правду говорит.
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 1913
З нами з: 09.09.14
Подякував: 642 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 13:54

vovan_prm
вы все как дети малые, кто вам правду скажет, почитайте про азотные установки, и где они уже стоят...достаточно нажать кнопку и в магистраль с газом пойдёт балластный азот копеечной стоимости, а неучтённый газ налево...
www.grasys.ru/upload/iblock/d77/mem_azo ... n_2018.pdf
https://prom.ua/Azotnye-ustanovki.html
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5401
З нами з: 20.11.08
Подякував: 65 раз.
Подякували: 1328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 14:36

edvardd Правду говорят базовые академические знания полученные в нефте-газовом универе и закрепленные практикой в полтора десятилетия.
Как думаете, высока растворимость азота в метановой среде?
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 1913
З нами з: 09.09.14
Подякував: 642 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 15:47

открываю газовый кран, который был закрыт месяц, открываю кран на комфорке оттуда идет какой-то газ который вообще не горит, и только через 2 минуты начинает идти газ который загорается
J
 
Повідомлень: 4198
З нами з: 19.01.08
Подякував: 16 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 16:32

  J написав:открываю газовый кран, который был закрыт месяц, открываю кран на комфорке оттуда идет какой-то газ который вообще не горит, и только через 2 минуты начинает идти газ который загорается

Все просто. Ваша система завоздушена. Может негерметична, может газ отключали за время неиспользования.
А воздух не горит :mrgreen:
Только не юля
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 1913
З нами з: 09.09.14
Подякував: 642 раз.
Подякували: 630 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4567
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: horrr і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Битва за роумінг: як українцям не віддати останнє за...
R2 » Вів 05 чер, 2018 10:18
5 561
Переглянути останнє повідомлення
Пон 10 гру, 2018 10:22
denisovau299
Якщо дружина дозволить: українцям знову треба брати...
R2 » Суб 08 гру, 2018 15:51
3 147
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 гру, 2018 14:31
Конрад Карлович
Якість газу по регіонах України (інфографіка) 1, 2
R2 » Суб 14 кві, 2018 15:33
11 1253
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 21:31
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64831)
10.12.2018 16:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.