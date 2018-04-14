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«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу
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Додано: Пон 10 гру, 2018 17:24
vovan_prm написав:
цепочку:
Потребители отбирают больше газа
Падает давление в распределительной сети
Меньше газа проходит через сопло газовой конфорки
Меньше газа сгорает в единицу времени
Чайник закипает дольше.
Очень похоже, что так и есть.
Но кто стал больше отбирать газа? как и зачем
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Додано: Пон 10 гру, 2018 17:27
Верховный суд вынес решение, что в период 2014-2018 года неправильно велись нормы потребления газа. И теперь на человека идет расчет 23,5 куб.м. И заодно пересчитали за те годы.
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sal
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Додано: Пон 10 гру, 2018 17:31
sal написав:
Верховный суд вынес решение, что в период 2014-2018 года неправильно велись нормы потребления газа. И теперь на человека идет расчет 23,5 куб.м. И заодно пересчитали за те годы.
С таким успехом можно пересчитывать каждые три года в геометрической прогрессии.
Неслыханно.
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