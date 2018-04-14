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«Нафтогаз» відповів українцям,
які скаржаться на якість газу

«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:24

Re: не просто

  vovan_prm написав:цепочку:
Потребители отбирают больше газа
Падает давление в распределительной сети
Меньше газа проходит через сопло газовой конфорки
Меньше газа сгорает в единицу времени
Чайник закипает дольше.

Очень похоже, что так и есть.
Но кто стал больше отбирать газа? как и зачем
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:27

Re: не давлением единым

Верховный суд вынес решение, что в период 2014-2018 года неправильно велись нормы потребления газа. И теперь на человека идет расчет 23,5 куб.м. И заодно пересчитали за те годы.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 гру, 2018 17:31

  sal написав:Верховный суд вынес решение, что в период 2014-2018 года неправильно велись нормы потребления газа. И теперь на человека идет расчет 23,5 куб.м. И заодно пересчитали за те годы.

С таким успехом можно пересчитывать каждые три года в геометрической прогрессии.
Неслыханно.
Пенс
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  #<1 ... 5678
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