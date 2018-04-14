«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу

проблема в том, что платите вы за нормальные м3, а счётчик считает физические м3 и чем ниже давление газа тем больше вам насчитает ваш счётчик за одно и то же количество газа в нормальных м3...
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Додано: Пон 10 гру, 2018 19:07
проблема в том, что платите вы за нормальные м3, а счётчик считает физические м3 и чем ниже давление газа тем больше вам насчитает ваш счётчик за одно и то же количество газа в нормальных м3...
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Додано: Пон 10 гру, 2018 19:12
Вы целенаправленно пишете ерунду?
Или не знаете как работает газовый счетчик?
Если не знаете, зачем пишите ерунду?
Только не юля
Додано: Пон 10 гру, 2018 19:13
что конкретно вы считаете ерундой - обоснуйте
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: Пон 10 гру, 2018 19:21
Тракторист Если Вы заглянете в паспорт БГС, то легко найдете там диапазон рабочего давления. В этом диапазоне производитель гарантирует точный учет. За пределами диапазона погрешность статистически ничтожна.
Только не юля
Додано: Пон 10 гру, 2018 19:37
точность учёта физических м3, а платите вы за нормальные м3 - это как говорят в Одессе 2 большие разницы... причём кроме давления газа точность учёта также зависит от температуры газа в точке измерения и от атмосферного давления...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: Пон 10 гру, 2018 20:51
Есть доля здравого зерна.
Но я вообще-то не о том.
Давайте взглянем на ситуацию в целом.
Есть две больших группы потребителей природного газа - бытовые и промышленные.
Промышленных мы вообще не рассматриваем - там своя кухня.
Далее о бытовых.
Часть подключена от сетей среднего давления, часть от сетей низкого.
На среднем установлен РДГС и давлением в домовой сети манипулировать нет возможности.
Остаются бытовые от низкого.
В свою очередь часть из них подключена без счетчиков. И им по-фиг на давление. Они платят по нормам.
Остается небольшая группа потребителей, где теоретически манипуляции с давлением могут отражаться на платежках.
Далее: давление в городских сетях газоснабжения, а точнее в отдельных участках общей сети, не изменяется нажатием кнопок на компе. Диспетчер должен отправить бригады на несколько ГРП, получить+проанализировать инфу, принять решение, выдать распоряжение, через время проконтролировать и подкорректировать. Т.е. на каждую операцию изменения давления надо затратить туеву хучу ресурсов. При том, что необходимо поддерживать давление в рамках "не критичных" диапазонов.
ТАк у меня вопрос: а зачем все это нужно?
В таких движениях тупо нет экономического смысла.
Та дай Бог, чтоб те диспетчеры со слесарями просто поддерживали работоспособность системы. Их и на это не всегда хватает.
Ибо "квалификация", как мы обсуждали выше.
"Не там ищете, коллега"(с)
Только не юля
Додано: Пон 10 гру, 2018 21:32
вы явно не в теме, так эта "небольшая группа потребителей" составляет более 10 млн. домохозяйств потребляющих миллиарды м3 газа в год...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Додано: Пон 10 гру, 2018 21:43
Re: «Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість
Кстати именно сейчас облгазы стали снимать свои домовые счетчики, хотя квартирные не ставят не они, не жильцы. Если все выступают за прозрачный учет газа, то почему именно сейчас изменены нормы и снимают счетчики? Стало выгодно впаривать норму? Обыкновенное мошенничество.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 10 гру, 2018 22:24
Тракторист
1. Похоже вдумчиво прочитать весь текст - не для гордых форумчан.
2. Я более чем в теме.
3. В первом комменте я писал:
4. На этом, позвольте откланяться
Только не юля
Додано: Пон 10 гру, 2018 23:16
Тогда если сравнивать с советскими временами когда все вроде было нормально , оборудование в основной массе то же самое но чайник не закипает а счетчик крутится энергичнее , что же поменялось?
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