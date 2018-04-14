«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу

29.02.2016

Нормы против счетчика: сколько придется платить за газ

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Удивительно, но до сих пор базовыми нормативами для газовиков остаются нормативы Советского Союза. Они были разработаны в 1961 году и действовали без изменений до 1991-го. Одним из главных критериев был расход газа на советских конфорках и советских колонках на одного человека в месяц. Ни о какой экономичности приборов речи не шло, как и вообще об экономии. Просто в трехкомнатных квартирах ставили 4-конфорочные плиты, а в одно- и двухкомнатных – 2-конфорочные, и заменить их было большой проблемой. Все нормы и тарифы по ним были унифицированы, а ЖЭКи выставляли платежки с общими суммами, без расшифровки.



Forbes нашел эти данные: при наличии газовой плиты и горячего водоснабжения – 6 кубометров на человека в месяц; плита без горячего водоснабжения – 9 кубометров; плита и газовая колонка – 13,8 куб. м. Цена – 42 копейки за 10 кубометров газа. Газовых счетчиков не было практически ни у кого. С 1 января 1992 года Украина перешла на покубовый учет газа, и цена одного кубометра возросла невероятно – с 4,2 копейки до 21 копейки за кубометр.