«Нафтогаз» відповів українцям, які скаржаться на якість газу
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vova3215 написав:Тогда если сравнивать с советскими временами когда все вроде было нормально , оборудование в основной массе то же самое но чайник не закипает а счетчик крутится энергичнее , что же поменялось?
Ну вам же уже объяснили, много жрут..тьфу ты, много газа потребляют. От этого давление в конфорке у вас падает, количество сгораемого газа в единицу времени уменьшается, чайник греется дольше, а закипает позже. Что непонятного? Плюс еще не объяснили, что вы ж теперь можете позволить себе в чайник больше воды набрать, чем при нищем совке. А бОльшее количество воды еще дольше закипает. Короче, вы сами виноваты! Меньше пейте, меньше ешьте и все будет в шоколаде!
vova3215 написав:Тогда если сравнивать с советскими временами когда все вроде было нормально , оборудование в основной массе то же самое но чайник не закипает а счетчик крутится энергичнее , что же поменялось?
В советские времена счетчиков на газ в квартирах/домах не было, т.к. не было смысла считать его потребление (экономить):
29.02.2016 Нормы против счетчика: сколько придется платить за газ ... Удивительно, но до сих пор базовыми нормативами для газовиков остаются нормативы Советского Союза. Они были разработаны в 1961 году и действовали без изменений до 1991-го. Одним из главных критериев был расход газа на советских конфорках и советских колонках на одного человека в месяц. Ни о какой экономичности приборов речи не шло, как и вообще об экономии. Просто в трехкомнатных квартирах ставили 4-конфорочные плиты, а в одно- и двухкомнатных – 2-конфорочные, и заменить их было большой проблемой. Все нормы и тарифы по ним были унифицированы, а ЖЭКи выставляли платежки с общими суммами, без расшифровки.
Forbes нашел эти данные: при наличии газовой плиты и горячего водоснабжения – 6 кубометров на человека в месяц; плита без горячего водоснабжения – 9 кубометров; плита и газовая колонка – 13,8 куб. м.Цена – 42 копейки за 10 кубометров газа. Газовых счетчиков не было практически ни у кого. С 1 января 1992 года Украина перешла на покубовый учет газа, и цена одного кубометра возросла невероятно – с 4,2 копейки до 21 копейки за кубометр.